«У меня до сих пор глаз дергается после поражения от Канады»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29821026/
22 мая 2017, 8:51 | Спорт-Экспресс

«У меня до сих пор глаз дергается после поражения от Канады»

Репортаж о возвращении сборной России с чемпионата мира.

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В понедельник рано утром в Москву из Кельна вернулась с бронзовыми медалями чемпионата мира сборная России по хоккею.

«Знарка не будет», — огорошил представитель ФХР, занимавшийся организацией встречи национальной команды. «Не больно и хотелось», — отреагировали наши коллеги, не стесняясь окружающих. Выпытывать какую-то информацию у малоразговорчивого тренера радость еще та. Хотя вопросы к нему есть всегда. Но лично нам хотелось сказать пару слов благодарности — давно за игрой в исполнении нашей сборной, как на этом чемпионате мира, мы не смотрели с таким интересом. Знарок прямиком полетел к себе домой в Ригу. До Москвы не добрались Панарин, Наместников, Кузнецов, Орлов и еще несколько игроков. Они выбрали иной маршрут, отправившись кто на отдых, кто по своим делам.

Первоначально прилет был запланирован на три часа ночи. Однако в ближайшем Подмосковье давно выглянуло солнце, осветившее кристально чистое голубое небо, а сборная еще находилась в пути. Рейс из Германии задержался на два с лишним часа. Десятки корреспондентов, вооруженных телекамерами и диктофонами, прибыли в аэропорт заранее и просчитались. Коротать время им пришлось прямо в зале ожидания, но подремать на не слишком комфортных креслах мало кому удалось. Толпа человек в сто, тем не менее, терпеливо ждала момента, когда бронзовые герои Кельна выйдут на всеобщее обозрение. Одетые в цвета сборной совсем молодые болельщики держали в руках плакаты. На самом запоминающемся был изображен гигантский медведь на коньках, с клюшкой и в российской форме, преследовавший миниатюрного канадского бобра. Рядом выведен нехитрый стих, утверждавший в частности, что «в ледовых битвах нет равных нам». Канадцам все это, наверное, не понравилось бы, но кто их будет спрашивать? Действительность пока разрушила мечту. Но впереди еще есть Олимпиада.

О том, как к ней надо готовиться можно было бы спросить тренеров. Игорь Никитин и Харийс Витолиньш появились на публике первыми, но ловким маневром, словно были на коньках, заложили дугу и обошли толпу. «Мы уже на все ответили», — успел сообщить Витолиньш, прежде чем вырвался на воздух. Многие встречающие даже не успели их опознать и почему-то бурно реагировали на гигантов-игроков баскетбольного ЦСКА, возвращавшихся после Финала четырех из Стамбула. Президент РФБ Андрей Кириленко в шутку прикрыл лицо и заявил, что он «не хоккеист».

— С добрым утром, — поприветствовал знакомых журналистов улыбчивый Андрей Миронов.

— Какое же оно доброе, если вас столько ждать приходится?

— Я и сам не знаю, в чем причина задержки. Мы все время сидели в самолете. Кстати, мой баул куда-то улетел, потому я вышел налегке. Устал, поэтому поеду домой отсыпаться.

— С генеральным менеджером «Колорадо» Джо Сакиком встречались, сказали ему, что если не будет места в первой паре, то вы никуда не поедете?

Миронов только рассмеялся. Теперь ждем октября и его дебюта в НХЛ.

Иван Телегин толкал тележку со своими вещами, на носу у него были стильные темные очки, а рядом шла очаровательная жена Пелагея. Пока телекорреспонденты пытали его умными вопросами о том, где удобнее играть — на маленькой или большой площадке, супруга скромно стояла в стороне. Но и она не осталась без внимания прессы.

— У меня до сих пор глаз дергается после поражения от канадцев, — сказала известная исполнительница. — Как поддержала мужа? Я после того матча сказала ему о том, что люблю его. Не думаю, что произошедшее на чемпионате мира можно считать трагедией. Жизнь продолжается. Будет новый и сезон, и с ним Олимпиада. Мы встретимся с этими соперниками снова.

Из хоккеистов порадовали своей рассудительностью и Илья Сорокин, и Владислав Гавриков, и Сергей Андронов. Лучше всех подвел итог выступлению сборной защитник Богдан Киселевич. — Мы не справились сами с собой, хоть и добились нормального результата, — отметил он в разговоре с корреспондентами «СЭ». — Не могу сейчас проанализировать причины поражения от Канады, это сделает тренерский штаб. Над своими ошибками буду работать.

— В полуфинале по игре сборная России сопернику не уступала.

— В этом заключается вся суть, ведь, несмотря на данное обстоятельство, мы проиграли. Это самое неприятное.

Если на эти вопросы смогут ответить тренеры нашей сборной, то реальный шанс обыграть Канаду у Олега Знарка еще будет. Осталось только дождаться, когда он и его помощники озвучат первые выводы.

Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ЗИСЛИС
из Шереметьева.
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