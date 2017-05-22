«У меня до сих пор глаз дергается после поражения от Канады»
Репортаж о возвращении сборной России с чемпионата мира.
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Видимо, что-то случилось...
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В понедельник рано утром в Москву из Кельна вернулась с бронзовыми медалями чемпионата мира сборная России по хоккею.
«Знарка не будет», — огорошил представитель ФХР, занимавшийся организацией встречи национальной команды. «Не больно и хотелось», — отреагировали наши коллеги, не стесняясь окружающих. Выпытывать
Первоначально прилет был запланирован на три часа ночи. Однако в ближайшем Подмосковье давно выглянуло солнце, осветившее кристально чистое голубое небо, а сборная еще находилась в пути. Рейс из Германии задержался на два с лишним часа. Десятки корреспондентов, вооруженных телекамерами и диктофонами, прибыли в аэропорт заранее и просчитались. Коротать время им пришлось прямо в зале ожидания, но подремать на не слишком комфортных креслах мало кому удалось. Толпа человек в сто, тем не менее, терпеливо ждала момента, когда бронзовые герои Кельна выйдут на всеобщее обозрение. Одетые в цвета сборной совсем молодые болельщики держали в руках плакаты. На самом запоминающемся был изображен гигантский медведь на коньках, с клюшкой и в российской форме, преследовавший миниатюрного канадского бобра. Рядом выведен нехитрый стих, утверждавший в частности, что «в ледовых битвах нет равных нам». Канадцам все это, наверное, не понравилось бы, но кто их будет спрашивать? Действительность пока разрушила мечту. Но впереди еще есть Олимпиада.
О том, как к ней надо готовиться можно было бы спросить тренеров. Игорь Никитин и Харийс Витолиньш появились на публике первыми, но ловким маневром, словно были на коньках, заложили дугу и обошли толпу. «Мы уже на все ответили», — успел сообщить Витолиньш, прежде чем вырвался на воздух. Многие встречающие даже не успели их опознать и
— С добрым утром, — поприветствовал знакомых журналистов улыбчивый Андрей Миронов.
— Какое же оно доброе, если вас столько ждать приходится?
— Я и сам не знаю, в чем причина задержки. Мы все время сидели в самолете. Кстати, мой баул
— С генеральным менеджером «Колорадо» Джо Сакиком встречались, сказали ему, что если не будет места в первой паре, то вы никуда не поедете?
Миронов только рассмеялся. Теперь ждем октября и его дебюта в НХЛ.
Иван Телегин толкал тележку со своими вещами, на носу у него были стильные темные очки, а рядом шла очаровательная жена Пелагея. Пока телекорреспонденты пытали его умными вопросами о том, где удобнее играть — на маленькой или большой площадке, супруга скромно стояла в стороне. Но и она не осталась без внимания прессы.
— У меня до сих пор глаз дергается после поражения от канадцев, — сказала известная исполнительница. — Как поддержала мужа? Я после того матча сказала ему о том, что люблю его. Не думаю, что произошедшее на чемпионате мира можно считать трагедией. Жизнь продолжается. Будет новый и сезон, и с ним Олимпиада. Мы встретимся с этими соперниками снова.
Из хоккеистов порадовали своей рассудительностью и Илья Сорокин, и Владислав Гавриков, и Сергей Андронов. Лучше всех подвел итог выступлению сборной защитник Богдан Киселевич. — Мы не справились сами с собой, хоть и добились нормального результата, — отметил он в разговоре с корреспондентами «СЭ». — Не могу сейчас проанализировать причины поражения от Канады, это сделает тренерский штаб. Над своими ошибками буду работать.
— В полуфинале по игре сборная России сопернику не уступала.
— В этом заключается вся суть, ведь, несмотря на данное обстоятельство, мы проиграли. Это самое неприятное.
Если на эти вопросы смогут ответить тренеры нашей сборной, то реальный шанс обыграть Канаду у Олега Знарка еще будет. Осталось только дождаться, когда он и его помощники озвучат первые выводы.
Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ЗИСЛИС
из Шереметьева.
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