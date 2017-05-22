«У меня до сих пор глаз дергается после поражения от Канады»

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В понедельник рано утром в Москву из Кельна вернулась с бронзовыми медалями чемпионата мира сборная России по хоккею.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/2 финала, 20.05.2017, 16:15 4:2 Канада Россия

«Знарка не будет», — огорошил представитель ФХР, занимавшийся организацией встречи национальной команды. «Не больно и хотелось», — отреагировали наши коллеги, не стесняясь окружающих. Выпытывать какую-то информацию у малоразговорчивого тренера радость еще та. Хотя вопросы к нему есть всегда. Но лично нам хотелось сказать пару слов благодарности — давно за игрой в исполнении нашей сборной, как на этом чемпионате мира, мы не смотрели с таким интересом. Знарок прямиком полетел к себе домой в Ригу. До Москвы не добрались Панарин, Наместников, Кузнецов, Орлов и еще несколько игроков. Они выбрали иной маршрут, отправившись кто на отдых, кто по своим делам.

Первоначально прилет был запланирован на три часа ночи. Однако в ближайшем Подмосковье давно выглянуло солнце, осветившее кристально чистое голубое небо, а сборная еще находилась в пути. Рейс из Германии задержался на два с лишним часа. Десятки корреспондентов, вооруженных телекамерами и диктофонами, прибыли в аэропорт заранее и просчитались. Коротать время им пришлось прямо в зале ожидания, но подремать на не слишком комфортных креслах мало кому удалось. Толпа человек в сто, тем не менее, терпеливо ждала момента, когда бронзовые герои Кельна выйдут на всеобщее обозрение. Одетые в цвета сборной совсем молодые болельщики держали в руках плакаты. На самом запоминающемся был изображен гигантский медведь на коньках, с клюшкой и в российской форме, преследовавший миниатюрного канадского бобра. Рядом выведен нехитрый стих, утверждавший в частности, что «в ледовых битвах нет равных нам». Канадцам все это, наверное, не понравилось бы, но кто их будет спрашивать? Действительность пока разрушила мечту. Но впереди еще есть Олимпиада.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Матч за 3-е место, 21.05.2017, 17:15 5:3 Россия Финляндия

О том, как к ней надо готовиться можно было бы спросить тренеров. Игорь Никитин и Харийс Витолиньш появились на публике первыми, но ловким маневром, словно были на коньках, заложили дугу и обошли толпу. «Мы уже на все ответили», — успел сообщить Витолиньш, прежде чем вырвался на воздух. Многие встречающие даже не успели их опознать и почему-то бурно реагировали на гигантов-игроков баскетбольного ЦСКА, возвращавшихся после Финала четырех из Стамбула. Президент РФБ Андрей Кириленко в шутку прикрыл лицо и заявил, что он «не хоккеист».

— С добрым утром, — поприветствовал знакомых журналистов улыбчивый Андрей Миронов.

— Какое же оно доброе, если вас столько ждать приходится?

— Я и сам не знаю, в чем причина задержки. Мы все время сидели в самолете. Кстати, мой баул куда-то улетел, потому я вышел налегке. Устал, поэтому поеду домой отсыпаться.

— С генеральным менеджером «Колорадо» Джо Сакиком встречались, сказали ему, что если не будет места в первой паре, то вы никуда не поедете?

Миронов только рассмеялся. Теперь ждем октября и его дебюта в НХЛ.

Иван Телегин толкал тележку со своими вещами, на носу у него были стильные темные очки, а рядом шла очаровательная жена Пелагея. Пока телекорреспонденты пытали его умными вопросами о том, где удобнее играть — на маленькой или большой площадке, супруга скромно стояла в стороне. Но и она не осталась без внимания прессы.

— У меня до сих пор глаз дергается после поражения от канадцев, — сказала известная исполнительница. — Как поддержала мужа? Я после того матча сказала ему о том, что люблю его. Не думаю, что произошедшее на чемпионате мира можно считать трагедией. Жизнь продолжается. Будет новый и сезон, и с ним Олимпиада. Мы встретимся с этими соперниками снова.

Из хоккеистов порадовали своей рассудительностью и Илья Сорокин, и Владислав Гавриков, и Сергей Андронов. Лучше всех подвел итог выступлению сборной защитник Богдан Киселевич. — Мы не справились сами с собой, хоть и добились нормального результата, — отметил он в разговоре с корреспондентами «СЭ». — Не могу сейчас проанализировать причины поражения от Канады, это сделает тренерский штаб. Над своими ошибками буду работать.

— В полуфинале по игре сборная России сопернику не уступала.

— В этом заключается вся суть, ведь, несмотря на данное обстоятельство, мы проиграли. Это самое неприятное.

Если на эти вопросы смогут ответить тренеры нашей сборной, то реальный шанс обыграть Канаду у Олега Знарка еще будет. Осталось только дождаться, когда он и его помощники озвучат первые выводы.

Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ЗИСЛИС

из Шереметьева.