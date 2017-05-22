Бывший игрок «Барыса» стал чемпионом мира по хоккею
Бывший защитник астанинского «Барыса» Виктор Хедман стал чемпионом мира по хоккею в составе сборной Швеции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В финале мирового первенства, прошедшего в Кельне, шведы в серии буллитов (2:1) обыграли действующих чемпионов сборную Канады.
В составе победителей в основное время единственной шайбу забросил Хедман на 39-й минуте. У канадцев на 42-й минуте отличился Райан О́Райлли.
В серии буллитов команды совершили по четыре броска — канадцы не сумели реализовать ни одной попытки, тогда как шведы отличились дважды.
Отметим, что Канада побеждала на двух последних чемпионатах мира. Шведы последний раз выигрывали мировое первенство в 2013 году.
В матче за третье место сборная России со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии.
Напомним, в сезоне 2012/2013 Хедман провел в КХЛ за астанинский «Барыс» 26 матчей, в которых набрал 22 (1+21) очка.
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