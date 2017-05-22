Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира

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Сборная России прилетела прямым рейсом из Кельна, где в воскресенье проводила матч за третье место. В зале прилета для российской делегации была организована торжественная встреча.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Матч за 3-е место, 21.05.2017, 17:15 5:3 Россия Финляндия

Чемпионат мира по хоккею 2017 года завершился в воскресенье. Сборная России завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место команду Финляндии (5:3).

Команда России во второй раз подряд заняла третье место на чемпионате мира. С 2014 года россияне неизменно завоевывают медали мирового первенства, в 2014 году команда заняла первое место, в 2015-м — второе, в 2016-м — третье.

Золото завоевала сборная Швеции, в финале в серии буллитов обыгравшая команду Канады (2:1).