Канадец Ли назвал неоценимым опыт выступления на ЧМ-2017 по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Опыт выступления на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже стал неоценимым для защитника сборной Канады Криса Ли. Такое мнение он высказал журналистам.
Шведы в финале чемпионата мира в Кельне победили канадцев по буллитам со счетом 2:1.
«Трудно описать свои чувства — мы провели отличный матч, но проиграли по буллитам. Дело не в том, сколько эмоций мы потеряли в матче с Россией. Сегодня был матч за золото, мы настраивались на него», — сказал Ли.
Болельщики поддерживали обе команды, и мы смогли подарить им прекрасную игру. Выступление на этом турнире может сыграть свою роль и помочь мне выступить на Олимпийских играх. Я получил неоценимый опыт, — добавил канадец.
Чемпионат мира проходил в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзу турнира.
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