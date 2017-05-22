Хедман: Золото ЧМ сборной Швеции принесла сбалансированная игра в атаке и обороне

Шведы победили канадцев по буллитам со счетом 2:1 в финале чемпионата мира.

«Мы сумели сегодня сохранить баланс между атакой и обороной. Это стало одной из причин успеха. Нам нужно было идти к своей цели шаг за шагом. Я забыл о волнении, когда находился на льду», — признался Хедман.

Чемпионат мира проходил в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзовые медали турнира.