Тренер: Шведские хоккеисты были мастеровитей канадцев при исполнении буллитов в финале ЧМ

Сборная Канады проиграла шведам по буллитам — 1:2.

«У соперника была исключительная команда, но игра была равной. Оба вратаря продемонстрировали выдающуюся игру, но в буллитах шведы показали свое мастерство, были в этом плане лучше нас и заслужили победу», — сказал Купер.

Специалист впервые работал с канадской командой в качестве главного тренера. «Для меня было огромной честью представлять Канаду на таком турнире, быть частью программы развития канадского хоккея, исполнилась моя детская мечта быть в сборной. Как я сказал игрокам, представлять Канаду является мечтой и почетно для всех. Я благодарен Тому Ренни (президенту Хоккейной ассоциации Канады — прим. ТАСС) и Рону Хэкстоллу (генменеджеру сборной Канады — прим. ТАСС) за предоставленную возможность руководить сборной», — отметил он.