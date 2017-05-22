Тренер: Шведские хоккеисты были мастеровитей канадцев при исполнении буллитов в финале ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведские хоккеисты оказались более мастеровитыми в исполнении буллитов в финале чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Канады Джон Купер.
Сборная Канады проиграла шведам по буллитам — 1:2.
«У соперника была исключительная команда, но игра была равной. Оба вратаря продемонстрировали выдающуюся игру, но в буллитах шведы показали свое мастерство, были в этом плане лучше нас и заслужили победу», — сказал Купер.
Специалист впервые работал с канадской командой в качестве главного тренера. «Для меня было огромной честью представлять Канаду на таком турнире, быть частью программы развития канадского хоккея, исполнилась моя детская мечта быть в сборной. Как я сказал игрокам, представлять Канаду является мечтой и почетно для всех. Я благодарен Тому Ренни (президенту Хоккейной ассоциации Канады — прим. ТАСС) и Рону Хэкстоллу (генменеджеру сборной Канады — прим. ТАСС) за предоставленную возможность руководить сборной», — отметил он.
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