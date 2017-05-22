Крутые, но не золотые

В субботу в полуфинале с канадцами наша команда вела 2:0 после двух периодов, но драматично уступила 2:4. В матче за бронзу обыграна Финляндия (5:3). Куда подевался русский характер в матче с Канадой?

Одним словом — дежавю. Турнирный путь московского чемпионата для сборной России повторился в мельчайших деталях. В группе — одна неудача, забытая сразу же после легкой победы в первом раунде плей-офф. В полуфинале — обидное поражение и упущенное преимущество в счете. В матче за бронзу — безудержное веселье атаки, много шайб и немного грустные, но все-таки медали.

Есть и другие сходства — с результатами наших сборных по ходу нынешнего сезона. Молодежный чемпионат мира — поражение по буллитам в полуфинале от американцев и бронза после победы над шведами. Юниорский чемпионат мира — проигранный овертайм с финнами на той же стадии и … снова бронза после тех же шведов. И даже Кубок мира, где не раздавали медали и нет четкого разделения на 3 — 4-е места, — и там формально россияне оказались на той же позиции.

Череда случайностей? Если рассматривать все по отдельности — безусловно. Однако в общей картине вырисовывается очевидная тенденция. Тенденция, которая показывает наше сегодняшнее место в мировом хоккее. Нет, оно не среди Германий или Швейцарий, как нам могло показаться после олимпийского Сочи. Но и времена конца нулевых, когда нам на пару лет показалось, что вот оно, уже рядом, возвращение на вершину мирового хоккея, сейчас вспоминаются с ностальгией.

За последний год наша сборная стала современнее. В плане концепции, при которой находится все больше места молодым и перспективным, а не ветеранам, отживающим свой век. В плане подхода, при котором наших звезд, которые не горят желанием сыграть на чемпионате мира или банально травмированы, никто не упрашивает биться через не могу в ситуации, этого не требующей. В плане хоккея, который стал более интеллектуальным, техничным и атакующим — особенно разница была заметнее на контрасте с Кубком мира.

И поэтому общее впечатление, пусть и смазанное одним кошмарным периодом полуфинала, все равно позитивное. Не откажусь от ранее сказанных слов: это самая интересная, может быть, даже самая крутая российская сборная за последнее десятилетие. Почему? Потому что это сборная не только настоящего, но и будущего. Эта сборная готова прогрессировать и добиваться большего. Когда последний раз после турнира без золота мы могли произнести подобные слова?

Но все равно победы хотелось уже сейчас. Не над странными чехами, которые так и остались для всех командой-загадкой. Не над слабенькими финнами, которые за весь турнир вложились всего в один матч — четвертьфинал с США. Хотелось победы над канадцами.

Но пока российская сборная — и этот печальный факт приходится признавать — не сильнейшая в мире. Ни на молодежном, ни на юниорском, ни на взрослом уровне. Одна из — но не сильнейшая. И поэтому совсем не удивительно, что каждый раз в этом сезоне нам не хватало самую малость, чтобы добраться до финала. В этот раз ахиллесовой пятой оказались наши традиционные плюсы — характер и умение держать удар. Кто бы мог представить, что мы проиграем самый важный матч чемпионата именно таким образом?

К счастью, бронзовый сезон, а если вспомнить май 2016-го, и полноценный бронзовый год уже закончились. Может, череда «случайностей» тоже подойдет к концу? Хотелось бы в это верить. Уж слишком давно мы не чувствовали вкус победы — как бы его не позабыть.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.