Крутые, но не золотые

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29819613/
22 мая 2017, 2:13 | Спорт-Экспресс

Крутые, но не золотые

Вчера завершился чемпионат мира, по итогам которого сборная России заняла третье место.

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В субботу в полуфинале с канадцами наша команда вела 2:0 после двух периодов, но драматично уступила 2:4. В матче за бронзу обыграна Финляндия (5:3). Куда подевался русский характер в матче с Канадой?

Одним словом — дежавю. Турнирный путь московского чемпионата для сборной России повторился в мельчайших деталях. В группе — одна неудача, забытая сразу же после легкой победы в первом раунде плей-офф. В полуфинале — обидное поражение и упущенное преимущество в счете. В матче за бронзу — безудержное веселье атаки, много шайб и немного грустные, но все-таки медали.

Есть и другие сходства — с результатами наших сборных по ходу нынешнего сезона. Молодежный чемпионат мира — поражение по буллитам в полуфинале от американцев и бронза после победы над шведами. Юниорский чемпионат мира — проигранный овертайм с финнами на той же стадии и … снова бронза после тех же шведов. И даже Кубок мира, где не раздавали медали и нет четкого разделения на 3 — 4-е места, — и там формально россияне оказались на той же позиции.

Череда случайностей? Если рассматривать все по отдельности — безусловно. Однако в общей картине вырисовывается очевидная тенденция. Тенденция, которая показывает наше сегодняшнее место в мировом хоккее. Нет, оно не среди Германий или Швейцарий, как нам могло показаться после олимпийского Сочи. Но и времена конца нулевых, когда нам на пару лет показалось, что вот оно, уже рядом, возвращение на вершину мирового хоккея, сейчас вспоминаются с ностальгией.

За последний год наша сборная стала современнее. В плане концепции, при которой находится все больше места молодым и перспективным, а не ветеранам, отживающим свой век. В плане подхода, при котором наших звезд, которые не горят желанием сыграть на чемпионате мира или банально травмированы, никто не упрашивает биться через не могу в ситуации, этого не требующей. В плане хоккея, который стал более интеллектуальным, техничным и атакующим — особенно разница была заметнее на контрасте с Кубком мира.

И поэтому общее впечатление, пусть и смазанное одним кошмарным периодом полуфинала, все равно позитивное. Не откажусь от ранее сказанных слов: это самая интересная, может быть, даже самая крутая российская сборная за последнее десятилетие. Почему? Потому что это сборная не только настоящего, но и будущего. Эта сборная готова прогрессировать и добиваться большего. Когда последний раз после турнира без золота мы могли произнести подобные слова?

Но все равно победы хотелось уже сейчас. Не над странными чехами, которые так и остались для всех командой-загадкой. Не над слабенькими финнами, которые за весь турнир вложились всего в один матч — четвертьфинал с США. Хотелось победы над канадцами.

Но пока российская сборная — и этот печальный факт приходится признавать — не сильнейшая в мире. Ни на молодежном, ни на юниорском, ни на взрослом уровне. Одна из — но не сильнейшая. И поэтому совсем не удивительно, что каждый раз в этом сезоне нам не хватало самую малость, чтобы добраться до финала. В этот раз ахиллесовой пятой оказались наши традиционные плюсы — характер и умение держать удар. Кто бы мог представить, что мы проиграем самый важный матч чемпионата именно таким образом?

К счастью, бронзовый сезон, а если вспомнить май 2016-го, и полноценный бронзовый год уже закончились. Может, череда «случайностей» тоже подойдет к концу? Хотелось бы в это верить. Уж слишком давно мы не чувствовали вкус победы — как бы его не позабыть.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.
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