Василевский и Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира
КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира.
Мировое первенство, прошедшее в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, завершилось победой сборной Швеции в финале в серии буллитов над командой Канады (2:1). Третье место заняла сборная России, победившая в матче за бронзу команду Финляндии (5:3).
Василевский стал лучшим вратарем турнира, защитником — немец Деннис Зайденберг, нападающим — Панарин.
Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.
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