Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29819409/
22 мая 2017, 2:12 | Чемпионат.com

Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады

Точные броски Бекстрёма и Экман-Ларссона на буллитах помогли сборной Швеции выиграть чемпионат мира 2017 года.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017
1/27

Многие на этом чемпионате мира говорили, что сборная Канады — не чемпионская и не достойна финала. Нет, если, конечно, сравнивать Олимпиаду или пражский финал с Россией, то даже говорить не о чем. Однако даже в нынешней ситуации «кленовые листья» представляли собой серьёзную силу. Достаточно посмотреть, как они «съели» сборную России в третьем периоде полуфинальной схватки. Съели с потрохами, без вариантов. Поэтому участие североамериканцев в финале можно назвать оправданным. Несмотря на слабоватое для уровня чемпионата мира судейство. Арбитры частенько не впечатляли.

Шведы сильно прибавили с приездом в национальную команду Хенрика Лундквиста и Никласа Бекстрёма. Этого не скрывали и сами хоккеисты Рикарда Грёнборга, отмечавшие, что приезд звёзд «Рейнджерс» и «Вашингтона» сыграл значимую роль для «Тре крунур». Действительно, после воссоединения в национальной команде братьев Лундквистов и прилёта Короля Хенрика шведы окончательно забыли поражения от россиян и американцев на групповом этапе, полностью посвятив себя борьбе за медали высшего достоинства.

Первый период очного канадско-шведского противостояния начался с большого количества борьбы в средней зоне. Обе команды пытались завладеть инициативой, максимально нагружая ворота Кэлвина Пикара и Хенрика Лундквиста.

Уже в самом начале Кутюрье подкараулил отскок в чужой зоне и с разворота нанёс бросок в угол. Лундквист намертво забрал шайбу. Далее Джоэль Лундквист сделал передачу вразрез на ход Крюгеру. Швед под углом вылез на ворота, но не сумел пробить Пикара.

Могло сыграть в пользу номинальных гостей удаление Мэтисона, однако коллектив Джона Купера уверенно оборонялся. Второй шанс в большинстве шведы получили после удаления Киллорна. Вот только в данном случае родоначальники хоккея едва не отличились в меньшинстве. Лундквист справился с броском О’Райлли. Дюшейн подкараулил отскок, но Мэтту не дали бросить с острого угла.

В итоге стартовая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а в начале второй две минуты схлопотал Никлас Бекстрём, отправившийся в бокс для штрафников с очень недовольным видом. Канадцы моментально расположились в чужой зоне. Ли отметился щелчком от синей линии — штанга выручила жёлто-синих.

Североамериканцы всё сильнее добавляли в активности, но их пыл сбавил свой же человек — Джошуа Моррисси, нарушивший правила в борьбе у борта. Чуть позднее Клингберг завершал атаку броском из левого круга вбрасывания — штанга выручила теперь уже канадцев. Хоккейный бог вернул должок.

Ну, а отличились скандинавы в меньшинстве. Хедман подобрал отскок на синей линии и несильно набросил на ворота. Джоэль Лундквист с Крюгером на пятаке перекрыли обзор Пикару, и шайба прошла между щитков голкиперу. Тот, конечно, не выручил, но ведь он и начала атаки толком не видел. Поэтому больших претензий Пикару не предъявишь.

Отыгрались подопечные Джона Купера в начале третьего периода, привычно прибавив в нужный момент. Элиас Линдхольм ударил клюшкой по лицу Конечны, за что был наказан главными арбитрами. Один из них — Антонин Ержабек — на ЧМ-2017 представлял КХЛ.

Канадцы сразу расположились в зоне. Хенрик Лундквист справился с щелчком Марнера из круга вбрасывания. Однако О’Райлли выиграл борьбу на пятаке и протолкнул шайбу в дальний угол. Ничья — 1:1.

Во второй половине третьего отрезка встречи Крюгер с пятака пытался переправить шайбу в ворота после наброса Бродина — Пикар успел сложиться и отразил шайбу. Реакция не подвела канадского стража ворота.

Почти сразу Власич оказался один на синей линии. Защитник мощно приложился по воротам — Хенрик Лундквист надёжен. По броскам, к слову, было абсолютное равенство — 8−8.

В основное время выявить победителя не удалось, а в серии буллитов Бекстрём, Экман-Ларссон, а также Хенрик Лундквист, не пропустивший ни одной шайбы, помогли Швеции завоевать титул сильнейшей команды мира впервые с 2013 года. Канадцы стали вторыми.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
21 Мая, 21:45 Зрители 17363 Плей-офф: Финал LANXESS arena
Канада 1:2 Б
Серия буллитов
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Швеция
Главные тренеры
Джон Купер Рикард Гренборг
Вратари
Кэлвин Пикар Хенрик Лундквист
1-й период
05:56 Майкл Матесон
13:08 Алекс Киллорн
2-й период
Никлас II Бэкстрем 20:50
30:55 Джош Моррисси
Никлас II Бэкстрем 39:17
Виктор Хедман 39:39
3-й период
Элиас Линдхольм 41:48
41:58 Райан О`Райлли (М. Марнер, Н. Маккиннон)
56:42 Майкл Матесон
58:36
Овертайм
69:07 Шон Кутюрье
Серия буллитов - победный бросок
Н. Бэкстрем
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Крутые, но не золотые

Крутые, но не золотые

Вчера завершился чемпионат мира, по итогам которого сборная России заняла третье место.
Еще 7 новостей   Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото
Викторина
Кто забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира?