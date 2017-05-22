Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады

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Многие на этом чемпионате мира говорили, что сборная Канады — не чемпионская и не достойна финала. Нет, если, конечно, сравнивать Олимпиаду или пражский финал с Россией, то даже говорить не о чем. Однако даже в нынешней ситуации «кленовые листья» представляли собой серьёзную силу. Достаточно посмотреть, как они «съели» сборную России в третьем периоде полуфинальной схватки. Съели с потрохами, без вариантов. Поэтому участие североамериканцев в финале можно назвать оправданным. Несмотря на слабоватое для уровня чемпионата мира судейство. Арбитры частенько не впечатляли.

Шведы сильно прибавили с приездом в национальную команду Хенрика Лундквиста и Никласа Бекстрёма. Этого не скрывали и сами хоккеисты Рикарда Грёнборга, отмечавшие, что приезд звёзд «Рейнджерс» и «Вашингтона» сыграл значимую роль для «Тре крунур». Действительно, после воссоединения в национальной команде братьев Лундквистов и прилёта Короля Хенрика шведы окончательно забыли поражения от россиян и американцев на групповом этапе, полностью посвятив себя борьбе за медали высшего достоинства.

Первый период очного канадско-шведского противостояния начался с большого количества борьбы в средней зоне. Обе команды пытались завладеть инициативой, максимально нагружая ворота Кэлвина Пикара и Хенрика Лундквиста.

Уже в самом начале Кутюрье подкараулил отскок в чужой зоне и с разворота нанёс бросок в угол. Лундквист намертво забрал шайбу. Далее Джоэль Лундквист сделал передачу вразрез на ход Крюгеру. Швед под углом вылез на ворота, но не сумел пробить Пикара.

Могло сыграть в пользу номинальных гостей удаление Мэтисона, однако коллектив Джона Купера уверенно оборонялся. Второй шанс в большинстве шведы получили после удаления Киллорна. Вот только в данном случае родоначальники хоккея едва не отличились в меньшинстве. Лундквист справился с броском О’Райлли. Дюшейн подкараулил отскок, но Мэтту не дали бросить с острого угла.

В итоге стартовая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а в начале второй две минуты схлопотал Никлас Бекстрём, отправившийся в бокс для штрафников с очень недовольным видом. Канадцы моментально расположились в чужой зоне. Ли отметился щелчком от синей линии — штанга выручила жёлто-синих.

Североамериканцы всё сильнее добавляли в активности, но их пыл сбавил свой же человек — Джошуа Моррисси, нарушивший правила в борьбе у борта. Чуть позднее Клингберг завершал атаку броском из левого круга вбрасывания — штанга выручила теперь уже канадцев. Хоккейный бог вернул должок.

Ну, а отличились скандинавы в меньшинстве. Хедман подобрал отскок на синей линии и несильно набросил на ворота. Джоэль Лундквист с Крюгером на пятаке перекрыли обзор Пикару, и шайба прошла между щитков голкиперу. Тот, конечно, не выручил, но ведь он и начала атаки толком не видел. Поэтому больших претензий Пикару не предъявишь.

Отыгрались подопечные Джона Купера в начале третьего периода, привычно прибавив в нужный момент. Элиас Линдхольм ударил клюшкой по лицу Конечны, за что был наказан главными арбитрами. Один из них — Антонин Ержабек — на ЧМ-2017 представлял КХЛ.

Канадцы сразу расположились в зоне. Хенрик Лундквист справился с щелчком Марнера из круга вбрасывания. Однако О’Райлли выиграл борьбу на пятаке и протолкнул шайбу в дальний угол. Ничья — 1:1.

Во второй половине третьего отрезка встречи Крюгер с пятака пытался переправить шайбу в ворота после наброса Бродина — Пикар успел сложиться и отразил шайбу. Реакция не подвела канадского стража ворота.

Почти сразу Власич оказался один на синей линии. Защитник мощно приложился по воротам — Хенрик Лундквист надёжен. По броскам, к слову, было абсолютное равенство — 8−8.