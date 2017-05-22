Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.
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В составе шведов шайбу забросил Виктор Хедман (40-я минута), у канадцев отличился Райан О’Райлли (42). Победный буллит реализовал Никлас Бэкстрем.
Шведы стали десятикратными чемпионами мира, завоевав золотые медали впервые с 2013 года. Всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых.
Сборная Канады в 14-й раз в истории стала серебряным призером мировых первенств. Всего на счету канадцев 49 медалей, в том числе 26 золотых и девять бронзовых.
Третье место заняла сборная России, которая обыграла финнов со счетом 5:3 в матче за бронзовые медали.
Чемпионат мира прошел
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|21 Мая, 21:45
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|Плей-офф: Финал
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Главные тренеры
|Джон Купер
|Рикард Гренборг
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|05:56
|Майкл Матесон
|13:08
|Алекс Киллорн
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|20:50
|30:55
|Джош Моррисси
|Никлас II Бэкстрем
|39:17
|Виктор Хедман
|39:39
|3-й период
|Элиас Линдхольм
|41:48
|41:58
|Райан О`Райлли (М. Марнер, Н. Маккиннон)
|56:42
|Майкл Матесон
|58:36
|Овертайм
|69:07
|Шон Кутюрье
Серия буллитов - победный бросок
|Н. Бэкстрем
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол