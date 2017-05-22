Чемпионат мира по хоккею 2017 года стал вторым в истории по посещаемости
КЕЛЬН, 22 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Чемпионат мира по хоккею 2017 года в Кельне и Париже стал вторым в истории по посещаемости, суммарно собрав 686 391 зрителя.
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Лучший результат в истории чемпионатов мира был установлен в 2015 году в Праге и Остраве, когда игры турнира посетили 741 690 человек. Второй результат ранее принадлежал чемпионату мира 2014 года в Минске — 643 435.
Средняя посещаемость чемпионата мира 2017 года составила 10 725 зрителей за игру. Самой популярной командой турнира стала сборная Германии (18 735 зрителей за игру), следом после нее — сборная России (13 852).
Посещаемость матчей в Кельне значительно превосходила игры в Париже — 13 601 зрителей на немецкой «Ланксесс Арене» против 7465 человек на «АккорХотелс Арене» в столице Франции.
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