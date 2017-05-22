Роман Ротенберг: Фундамент заложен, у хоккеистов РФ есть все для успеха на ОИ-2018

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в воскресенье со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии в матче за бронзу чемпионата мира. Россияне в четвертый раз подряд выиграли медали чемпионата мира (золото в 2014 году, серебро — в 2015 году, бронза — в 2016 году).

«По итогам чемпионата мира можно сказать, что фундамент у нас заложен, что у нас есть все для успеха на Олимпиаде. Проделан большой объем работы, и он даст результат в феврале следующего года. В Кельне у нас была самая молодая команда после американцев, пришло новое поколение», — сказал Ротенберг журналистам.

Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде 2018 года.

«Мы против шведов и канадцев играли тремя звеньями из КХЛ, с точки зрения подготовки к Олимпиаде было правильно именно так провести турнир. При этом у нас были все шансы победить в финале. Что касается отъезда ряда игроков в НХЛ, то у нас есть планы, как реабилитироваться, как потери перевернуть в итоговый успех», — добавил Ротенберг.