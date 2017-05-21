Антипин: Хоккеисты сборной России рассчитывали на большее на ЧМ-2017

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Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже, обыграв в воскресенье в матче за третье место команду Финляндии со счетом 5:3.

«Конечно, рассчитывали на большее, но бронза есть бронза. С канадцами два первых периода провели неплохо, но третий отыграли очень слабо. Но это прошло. Может быть, потом сделаем выводы, сейчас не хочется об этом думать. Не думаю, что тут дело в возрасте, мы неплохо играли. То, что молодая команда — это только хорошо. Все ребята отлично отработали, не в чем себя упрекнуть. У нас собралась команда ребят практически одного возраста. Все молодые, амбициозные, все хотели биться», — сказал Антипин журналистам.