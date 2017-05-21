Николишин: Игроки сборной России уезжают в НХЛ не за деньгами, а чтобы развиваться

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Перед чемпионатом мира о своем отъезде в клубы НХЛ объявили игроки сборной России Вадим Шипачев, Андрей Миронов и Виктор Антипин. После турнира со своим будущим определятся Владислав Гавриков и Евгений Дадонов.

«Ребята едут играть в сильнейшую лигу и хотят развиваться в спортивном плане. Они же не за деньгами туда едут, а чтобы играть на более высоком уровне. Чтобы ни говорили, но в НХЛ уровень выше, чем в КХЛ. Я только приветствую это с этой точки зрения и понимаю их», — сказал Николишин по телефону.

Ранее НХЛ заявила, что ее игроки пропустят Олимпиаду-2018.