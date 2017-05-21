Николишин: Игроки сборной России уезжают в НХЛ не за деньгами, а чтобы развиваться
КАЗАНЬ, 21 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты сборной России уезжают в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) перед Олимпиадой не за тем, чтобы заработать больше денег, а чтобы развиваться в спортивном плане, заявил агентству «Р-Спорт» бывший главный тренер челябинского «Трактора» Андрей Николишин.
Перед чемпионатом мира о своем отъезде в клубы НХЛ объявили игроки сборной России Вадим Шипачев, Андрей Миронов и Виктор Антипин. После турнира со своим будущим определятся Владислав Гавриков и Евгений Дадонов.
«Ребята едут играть в сильнейшую лигу и хотят развиваться в спортивном плане. Они же не за деньгами туда едут, а чтобы играть на более высоком уровне. Чтобы ни говорили, но в НХЛ уровень выше, чем в КХЛ. Я только приветствую это с этой точки зрения и понимаю их», — сказал Николишин по телефону.
Ранее НХЛ заявила, что ее игроки пропустят Олимпиаду-2018.
«А то, что будет на Олимпиаде, мы же не знаем сейчас. Двоякое мнение. Может, ребята считают, что их не возьмут на Игры. А, может, думают, что НХЛ
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