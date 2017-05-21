Знарок: Гавриков выбыл на 6 недель из-за травмы ноги

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Сборная России в воскресенье со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Гавриков получил травму ноги в третьем периоде полуфинального матча с канадцами (2:4).

«Не сомневался нисколько, когда брал Гаврикова на турнир. У него надрыв боковой связки, на шесть недель выбыл», — сказал Знарок журналистам.