Знарок: Гавриков выбыл на 6 недель из-за травмы ноги
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков выбыл из строя на шесть недель из-за надрыва боковой связки колена, заявил главный тренер национальной команды Олег Знарок.
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Сборная России в воскресенье со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Гавриков получил травму ноги в третьем периоде полуфинального матча с канадцами (2:4).
«Не сомневался нисколько, когда брал Гаврикова на турнир. У него надрыв боковой связки, на шесть недель выбыл», — сказал Знарок журналистам.
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