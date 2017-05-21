Марьямяки: Финляндия хотела лучшего результата, но Россия слишком сильна
Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки поздравил сборную России и Олега Знарка с победой в матче за третье место на чемпионате мира-2017 (3:5).
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По словам специалиста, команда хотела лучшего результата, но соперник был слишком силен.
— Поздравляю Россию и Олега Знарка. У него такая классная и очень качественная команда, но я все равно горжусь своими парнями, — сказал Марьямяки. — Они показали, каким большим сердцем они обладают.
Сколько у них характера, чтобы два дня подряд выкладываться без остатка. Мы бы хотели результата получше, но Россия слишком сильна. К этому мне трудно
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