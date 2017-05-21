Марьямяки: Финляндия хотела лучшего результата, но Россия слишком сильна

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По словам специалиста, команда хотела лучшего результата, но соперник был слишком силен.

— Поздравляю Россию и Олега Знарка. У него такая классная и очень качественная команда, но я все равно горжусь своими парнями, — сказал Марьямяки. — Они показали, каким большим сердцем они обладают.