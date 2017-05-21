Панарин: если кто-то считает приз лучшему бомбардиру утешительным, идите на

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«Кто говорит, что приз лучшему бомбардиру ЧМ это фигня и утешительный приз, болельщики? Мне просто интересно, кто это говорит. Очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь, то я не могу сказать. Как я могу что-то сказать? Очень недоволен.