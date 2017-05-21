Третьяк: Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России

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Сборная России в воскресенье победила команду Финляндии со счетом 5:3 в матче за бронзу на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», — заявил Третьяк.

Знарок возглавил сборную России в 2014 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.