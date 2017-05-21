Панарин: Сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29817910/
21 мая 2017, 20:56 | Чемпионат.com

Панарин: Сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над командой Финляндии (5:3) в матче за бронзовые медали чемпионата мира.

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© AP 2017
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«Единственное, что третий период сыграли не очень приятно. Нервозности было много, если бы Кучеров не забил важный гол, то непонятно бы как всё повернулось. Валидольная игра получилась, здорово, что выиграли и уходим с позитивом. Расслабляем булки в третьих периодах, кратко и по делу. Как-то этого не нужно делать, но я не знаю как. Сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец.

Эта сборная отличалась духом внутри команды, каждый был готов играть за Россию, от этого обиднее, что этим годом не воспользовались, хотя был большой шанс сыграть хорошо, но не скажу, что бронза — это плохо. Понятно, что все говорят: «Для России есть только первое место». Медаль поедет к деду, у него целый мини-музей, он хранитель всего.

Мне понравилось с Кузей и Кучеровым играть, Кузнецову надо забивать голы, буду я на него сегодня ругаться, — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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