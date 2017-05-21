Овечкин первым поздравил Знарка с бронзой ЧМ-2017

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«Первым меня поздравил Овечкин с третьим местом. Не скажу, что бронза — привычка. Четвертый год уезжаем с медалями. Хотя мы стремились к большему», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Сборная России взяла бронзовые медали на втором мировом первенстве подряд. На ЧМ-2017 россияне выиграли восемь из десяти матчей, проиграв сборным Канады (2:4) и США (3:5).