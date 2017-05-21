Сборная России, завоевавшая бронзу ЧМ, прилетит из Кельна в Москву 22 мая
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной России, завоевавшие бронзовые медали чемпионата мира, прилетят из немецкого Кельна в Москву в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Сборная России в воскресенье в матче за третье место обыграла команду Финляндии со счетом 5:3 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
«В ночь на понедельник, а именно 22 мая в 03:00, национальная сборная прибудет в терминал D московского аэропорта Шереметьево рейсом SU 7097 из Кельна. Приглашаем всех болельщиков и представителей средств массовой информации встретить наших ребят», — говорится в сообщении ФХР.
Планируется, что тренерский штаб и хоккеисты сборной примут участие в
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