Сборная России, завоевавшая бронзу ЧМ, прилетит из Кельна в Москву 22 мая

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Сборная России в воскресенье в матче за третье место обыграла команду Финляндии со счетом 5:3 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

«В ночь на понедельник, а именно 22 мая в 03:00, национальная сборная прибудет в терминал D московского аэропорта Шереметьево рейсом SU 7097 из Кельна. Приглашаем всех болельщиков и представителей средств массовой информации встретить наших ребят», — говорится в сообщении ФХР.