Кучеров: Была уверенность в победе над финнами, Василевский хорошо сыграл

«Матч шёл нормально первые два периода, потом дали слабину, и соперник забил три гола. При этом было спокойствие на скамейке, доиграли нормально, была уверенность, Вася (Андрей Василевский. — Прим. “Чемпионата”) хорошо отыграл, не так много удалений было. Всегда приятно играть с такими игроками, как Артемий Панарин и Евгений Кузнецов, мне оставалось открываться и ждать передачи. Чего не хватило нам? Нужно было выиграть третий период с канадцами», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.