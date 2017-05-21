Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов и заняли 3-е место на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29817748/
21 мая 2017, 20:13 | Р-Спорт

Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов и заняли 3-е место на ЧМ

КЕЛЬН, 21 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею одержала нервную победу над командой Финляндии — 5:3 — в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже и второй раз подряд покидает мировое первенство с бронзовыми медалями.

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Гавриков — потеря потерь

Перед нами стоял лучший игрок бронзовых матчей в истории мирового хоккея и изображал медаль на груди. «Выиграть бронзовый матч лучше, чем проиграть финал, — рассуждал он. — Поверьте, я по своему опыту знаю, что это такое: надевая серебряную медаль ты переживаешь об упущенной возможности, а с бронзой всегда уезжаешь довольным». Экспертом по бронзовым матчам был Теему Селянне, трижды уезжавший довольным с Олимпийских игр с бронзой (1998, 2010, 2014), и один раз (2006) — с серебряным ощущением упущенной возможности.

Сборная России на чемпионате мира второй год подряд играла в матче за третье место. В прошлый раз в итоговом результате игры со сборной США даже не возникало интриги: россиянам была кровь из носу нужна была медаль домашнего турнира, а американцы выходили на игру уже немотивированными. Теперь все было иначе. Все-таки финны, как уже было сказано выше, чемпионы по матчам за третье место.

Негативных мыслей добавлял тот факт, что сборная России под руководством Олега Знарка последние годы идет четко по нисходящей: чемпионы Минска-2014, серебряные призеры Праги-2015, бронзовые — Москвы-2016. Было логично предположить, что нас ждет еще один шаг назад. Тем более поражение от канадцев было жутким. В микст-зоне после того матча останавливались лишь самые стойкие, и даже вечно улыбающийся Евгений Кузнецов прошел мимо.

Кто бы еще месяц назад мог подумать, что травма Владислава Гаврикова станет тяжелейшей потерей для сборной России. К концу чемпионата мира защитник ярославского «Локомотива» вместе с партнером по паре Богданом Киселевичем имел лучший коэффициент полезности в команде («+9»). Эти ребята вообще ни разу за турнир не пропустили в равных составах, представляете? И вот в игре с канадцами Гавриков получил мышечную травму. В общем ничего серьезного, но встречу с финнами он вынужден был пропустить. И на самом деле это была потеря из потерь: Гавриков — едва ли не лучшее, что случилось со сборной России в этом сезоне.

Ничушкин проснулся

Финны, как вы знаете, за последние годы успели нам порядком насолить. Больше всего — с тем самым Селянне в составе на Олимпийских играх в Сочи, когда сборная Финляндии закончила турнир для россиян уже в четвертьфинале. А еще финны год назад испортили нам домашний чемпионат мира, обыграв команду Знарка в полуфинале. В общем, искать мотивацию в матчах с командой Финляндии нам смысла нет. А если на кону столь важная для тренерского штаба бронза — и подавно.

Если Гавриков считается одним из главных открытий чемпионата мира, то Валерий Ничушкин — главным разочарованием. Форвард ЦСКА провел неоднозначный сезон и, казалось, не сможет отобраться в национальную команду. Потом была травма Кирилла Капризова, отбор, ожидание. По ходу чемпионата мира Ничушкина все же заявили — Знарку был нужен еще один форвард оборонительного плана. И вот, в матче за третье место Ничушкин все же «выстрелил».

Сначала во время затяжной атаки 43-й номер россиян сумел сохранить шайбу в зоне, пожертвовав ради этого своим телом — Ничушкин тут же попал на сокрушительный силовой. Однако Виктор Антипин и Никита Гусев (как они вообще оказались одновременно на льду?) тут же разыграли шайбу и последний вонзил ее в дальнюю «девятку». Уже после перерыва Ничушкин убежал в контратаку с еще одним разочарованием турнира — Владимиром Ткачевым. Один точно отдал, второй точно бросил. Парни, почему вы ждали так долго?

Вторая шайба россиян сорвала чеку у финской обороны. После этого форварды сборной России ходили к чужим воротам как к себе домой. По голу забили Никита Гусев (в большинстве) и Богдан Киселевич, еще пять-шесть шайб россияне не забросили, пытаясь сыграть красиво, на публику. Благо счет играть в таком стиле позволял. Да и финны не сказать, чтобы сопротивлялись. Похоже «мэссэдж» Селянне его соотечественники не услышали.

Антон Белов — гол + пас. В свои ворота

Вот беда, что удерживать победный счет нынешняя сборная, похоже, так и не научилась. К концу второго периода финны все чаще стали бывать у ворот Андрея Василевского, что обернулось голом на последней минуте. Слышал мнение: у нас очень молодая, необстрелянная команда (11 дебютантов), но ошибались что с канадцами, что с финнами именно опытные. Например, первую шайбу с финнами «привез» Антон Белов. Он подарил шайбу соперникам в чужой зоне, и Микко Рантанен таким подарком не воспользоваться не мог.

Если в игре с командой Канады тренерский штаб мог сетовать на удаления, которые как будто измотали россиян в третьем периоде, то в этот раз такая отговорка не заходила. На второй минуте третьего периода Микко Лехтонен сделал счет 4:2. Еще через пару минут Гусев заработал не самое обязательное удаление, позволив Белову набрать второе очко за результативность… в свои ворота. К передаче он добавил автогол, и Знарок позвал команду на 30-секундное совещание.

Тайм-аут помог. Россияне перевели дыхание, собрались, и финны в нашей зоне стали бывать значительно реже. Все-таки индивидуальное мастерство россиян — сильная сторона сборной на этом чемпионате мира. Что доказал Никита Кучеров. В нужный момент он взял игру на себя, бросил, добил. Счет стал 5:3.

Не без нервов, но сборная России довела бронзовый матч чемпионата мира до победы, принесшей Олегу Знарку столь необходимые медали. Хоккеисты национальной команды весь турнир, согласно лозунгу, «Шли на таран», но смогли дойти лишь до неуверенного третьего места.
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21 Мая, 17:15 Плей-офф: Матч за 3-е место LANXESS arena
Россия 5:3
(1:0, 3:1, 1:2)
Финляндия
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Андрей Василевский Йоонас Корписало 28:16 (Х. Сятери 28:16-56:44)
1-й период
06:58 Никита Гусев (Вик. Антипин, В. Ничушкин)
14:03 Сергей Плотников
Вилле Лаюнен 14:03
Лассе Кукконен 14:03
19:59 Никита Кучеров
2-й период
21:48 Владимир Ткачев (В. Ничушкин, Арт. Зуб)
Вели-Матти Савинайнен 25:21
27:01 Никита Гусев (А. Панарин, Е. Дадонов)
28:16 Богдан Киселевич (В. Наместников, В. Ничушкин)
Мика Пюеряля 28:21
33:05 Андрей Миронов
Микко Рантанен (В. Филппула) 39:33
3-й период
Микко II Лехтонен (С. Ахо) 41:16
44:39 Никита Гусев
Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо) 45:29
49:49 Никита Кучеров (Н. Гусев, Ант. Белов)
Вели-Матти Савинайнен 54:28
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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