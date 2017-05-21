Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов и заняли 3-е место на ЧМ
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею одержала нервную победу над командой Финляндии — 5:3 — в матче за третье место на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже и второй раз подряд покидает мировое первенство с бронзовыми медалями.
Гавриков — потеря потерь
Перед нами стоял лучший игрок бронзовых матчей в истории мирового хоккея и изображал медаль на груди. «Выиграть бронзовый матч лучше, чем проиграть финал, — рассуждал он. — Поверьте, я по своему опыту знаю, что это такое: надевая серебряную медаль ты переживаешь об упущенной возможности, а с бронзой всегда уезжаешь довольным». Экспертом по бронзовым матчам был Теему Селянне, трижды уезжавший довольным с Олимпийских игр с бронзой (1998, 2010, 2014), и один раз (2006) — с серебряным ощущением упущенной возможности.
Сборная России на чемпионате мира второй год подряд играла в матче за третье место. В прошлый раз в итоговом результате игры со сборной США даже не возникало интриги: россиянам была кровь из носу нужна была медаль домашнего турнира, а американцы выходили на игру уже немотивированными. Теперь все было иначе.
Негативных мыслей добавлял тот факт, что сборная России под руководством Олега Знарка последние годы идет четко по нисходящей: чемпионы Минска-2014, серебряные призеры Праги-2015, бронзовые — Москвы-2016. Было логично предположить, что нас ждет еще один шаг назад. Тем более поражение от канадцев было жутким. В
Кто бы еще месяц назад мог подумать, что травма Владислава Гаврикова станет тяжелейшей потерей для сборной России. К концу чемпионата мира защитник ярославского «Локомотива» вместе с партнером по паре Богданом Киселевичем имел лучший коэффициент полезности в команде («+9»). Эти ребята вообще ни разу за турнир не пропустили в равных составах, представляете? И вот в игре с канадцами Гавриков получил мышечную травму. В общем ничего серьезного, но встречу с финнами он вынужден был пропустить. И на самом деле это была потеря из потерь: Гавриков — едва ли не лучшее, что случилось со сборной России в этом сезоне.
Ничушкин проснулся
Финны, как вы знаете, за последние годы успели нам порядком насолить. Больше всего — с тем самым Селянне в составе на Олимпийских играх в Сочи, когда сборная Финляндии закончила турнир для россиян уже в четвертьфинале. А еще финны год назад испортили нам домашний чемпионат мира, обыграв команду Знарка в полуфинале. В общем, искать мотивацию в матчах с командой Финляндии нам смысла нет. А если на кону столь важная для тренерского штаба бронза — и подавно.
Если Гавриков считается одним из главных открытий чемпионата мира, то Валерий Ничушкин — главным разочарованием. Форвард ЦСКА провел неоднозначный сезон и, казалось, не сможет отобраться в национальную команду. Потом была травма Кирилла Капризова, отбор, ожидание. По ходу чемпионата мира Ничушкина все же заявили — Знарку был нужен еще один форвард оборонительного плана. И вот, в матче за третье место Ничушкин все же «выстрелил».
Сначала во время затяжной атаки 43-й номер россиян сумел сохранить шайбу в зоне, пожертвовав ради этого своим телом — Ничушкин тут же попал на сокрушительный силовой. Однако Виктор Антипин и Никита Гусев (как они вообще оказались одновременно на льду?) тут же разыграли шайбу и последний вонзил ее в дальнюю «девятку». Уже после перерыва Ничушкин убежал в контратаку с еще одним разочарованием турнира — Владимиром Ткачевым. Один точно отдал, второй точно бросил. Парни, почему вы ждали так долго?
Вторая шайба россиян сорвала чеку у финской обороны. После этого форварды сборной России ходили к чужим воротам как к себе домой. По голу забили Никита Гусев (в большинстве) и Богдан Киселевич, еще
Антон Белов — гол + пас. В свои ворота
Вот беда, что удерживать победный счет нынешняя сборная, похоже, так и не научилась. К концу второго периода финны все чаще стали бывать у ворот Андрея Василевского, что обернулось голом на последней минуте. Слышал мнение: у нас очень молодая, необстрелянная команда (11 дебютантов), но ошибались что с канадцами, что с финнами именно опытные. Например, первую шайбу с финнами «привез» Антон Белов. Он подарил шайбу соперникам в чужой зоне, и Микко Рантанен таким подарком не воспользоваться не мог.
Если в игре с командой Канады тренерский штаб мог сетовать на удаления, которые как будто измотали россиян в третьем периоде, то в этот раз такая отговорка не заходила. На второй минуте третьего периода Микко Лехтонен сделал счет 4:2. Еще через пару минут Гусев заработал не самое обязательное удаление, позволив Белову набрать второе очко за результативность… в свои ворота. К передаче он добавил автогол, и Знарок позвал команду на 30-секундное совещание.
Не без нервов, но сборная России довела бронзовый матч чемпионата мира до победы, принесшей Олегу Знарку столь необходимые медали. Хоккеисты национальной команды весь турнир, согласно лозунгу, «Шли на таран», но смогли дойти лишь до неуверенного третьего места.
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|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Андрей Василевский
|Йоонас Корписало 28:16 (Х. Сятери 28:16-56:44)
|1-й период
|06:58
|Никита Гусев (Вик. Антипин, В. Ничушкин)
|14:03
|Сергей Плотников
|Вилле Лаюнен
|14:03
|Лассе Кукконен
|14:03
|19:59
|Никита Кучеров
|2-й период
|21:48
|Владимир Ткачев (В. Ничушкин, Арт. Зуб)
|Вели-Матти Савинайнен
|25:21
|27:01
|Никита Гусев (А. Панарин, Е. Дадонов)
|28:16
|Богдан Киселевич (В. Наместников, В. Ничушкин)
|Мика Пюеряля
|28:21
|33:05
|Андрей Миронов
|Микко Рантанен (В. Филппула)
|39:33
|3-й период
|Микко II Лехтонен (С. Ахо)
|41:16
|44:39
|Никита Гусев
|Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
|45:29
|49:49
|Никита Кучеров (Н. Гусев, Ант. Белов)
|Вели-Матти Савинайнен
|54:28
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол