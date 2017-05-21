Таран из бронзы: российские хоккеисты обыграли финнов и заняли 3-е место на ЧМ

Гавриков — потеря потерь

Перед нами стоял лучший игрок бронзовых матчей в истории мирового хоккея и изображал медаль на груди. «Выиграть бронзовый матч лучше, чем проиграть финал, — рассуждал он. — Поверьте, я по своему опыту знаю, что это такое: надевая серебряную медаль ты переживаешь об упущенной возможности, а с бронзой всегда уезжаешь довольным». Экспертом по бронзовым матчам был Теему Селянне, трижды уезжавший довольным с Олимпийских игр с бронзой (1998, 2010, 2014), и один раз (2006) — с серебряным ощущением упущенной возможности.

Сборная России на чемпионате мира второй год подряд играла в матче за третье место. В прошлый раз в итоговом результате игры со сборной США даже не возникало интриги: россиянам была кровь из носу нужна была медаль домашнего турнира, а американцы выходили на игру уже немотивированными. Теперь все было иначе. Все-таки финны, как уже было сказано выше, чемпионы по матчам за третье место.

Негативных мыслей добавлял тот факт, что сборная России под руководством Олега Знарка последние годы идет четко по нисходящей: чемпионы Минска-2014, серебряные призеры Праги-2015, бронзовые — Москвы-2016. Было логично предположить, что нас ждет еще один шаг назад. Тем более поражение от канадцев было жутким. В микст-зоне после того матча останавливались лишь самые стойкие, и даже вечно улыбающийся Евгений Кузнецов прошел мимо.

Кто бы еще месяц назад мог подумать, что травма Владислава Гаврикова станет тяжелейшей потерей для сборной России. К концу чемпионата мира защитник ярославского «Локомотива» вместе с партнером по паре Богданом Киселевичем имел лучший коэффициент полезности в команде («+9»). Эти ребята вообще ни разу за турнир не пропустили в равных составах, представляете? И вот в игре с канадцами Гавриков получил мышечную травму. В общем ничего серьезного, но встречу с финнами он вынужден был пропустить. И на самом деле это была потеря из потерь: Гавриков — едва ли не лучшее, что случилось со сборной России в этом сезоне.

Ничушкин проснулся

Финны, как вы знаете, за последние годы успели нам порядком насолить. Больше всего — с тем самым Селянне в составе на Олимпийских играх в Сочи, когда сборная Финляндии закончила турнир для россиян уже в четвертьфинале. А еще финны год назад испортили нам домашний чемпионат мира, обыграв команду Знарка в полуфинале. В общем, искать мотивацию в матчах с командой Финляндии нам смысла нет. А если на кону столь важная для тренерского штаба бронза — и подавно.

Если Гавриков считается одним из главных открытий чемпионата мира, то Валерий Ничушкин — главным разочарованием. Форвард ЦСКА провел неоднозначный сезон и, казалось, не сможет отобраться в национальную команду. Потом была травма Кирилла Капризова, отбор, ожидание. По ходу чемпионата мира Ничушкина все же заявили — Знарку был нужен еще один форвард оборонительного плана. И вот, в матче за третье место Ничушкин все же «выстрелил».

Сначала во время затяжной атаки 43-й номер россиян сумел сохранить шайбу в зоне, пожертвовав ради этого своим телом — Ничушкин тут же попал на сокрушительный силовой. Однако Виктор Антипин и Никита Гусев (как они вообще оказались одновременно на льду?) тут же разыграли шайбу и последний вонзил ее в дальнюю «девятку». Уже после перерыва Ничушкин убежал в контратаку с еще одним разочарованием турнира — Владимиром Ткачевым. Один точно отдал, второй точно бросил. Парни, почему вы ждали так долго?

Вторая шайба россиян сорвала чеку у финской обороны. После этого форварды сборной России ходили к чужим воротам как к себе домой. По голу забили Никита Гусев (в большинстве) и Богдан Киселевич, еще пять-шесть шайб россияне не забросили, пытаясь сыграть красиво, на публику. Благо счет играть в таком стиле позволял. Да и финны не сказать, чтобы сопротивлялись. Похоже «мэссэдж» Селянне его соотечественники не услышали.

Антон Белов — гол + пас. В свои ворота

Вот беда, что удерживать победный счет нынешняя сборная, похоже, так и не научилась. К концу второго периода финны все чаще стали бывать у ворот Андрея Василевского, что обернулось голом на последней минуте. Слышал мнение: у нас очень молодая, необстрелянная команда (11 дебютантов), но ошибались что с канадцами, что с финнами именно опытные. Например, первую шайбу с финнами «привез» Антон Белов. Он подарил шайбу соперникам в чужой зоне, и Микко Рантанен таким подарком не воспользоваться не мог.

Если в игре с командой Канады тренерский штаб мог сетовать на удаления, которые как будто измотали россиян в третьем периоде, то в этот раз такая отговорка не заходила. На второй минуте третьего периода Микко Лехтонен сделал счет 4:2. Еще через пару минут Гусев заработал не самое обязательное удаление, позволив Белову набрать второе очко за результативность… в свои ворота. К передаче он добавил автогол, и Знарок позвал команду на 30-секундное совещание.

Тайм-аут помог. Россияне перевели дыхание, собрались, и финны в нашей зоне стали бывать значительно реже. Все-таки индивидуальное мастерство россиян — сильная сторона сборной на этом чемпионате мира. Что доказал Никита Кучеров. В нужный момент он взял игру на себя, бросил, добил. Счет стал 5:3.

Не без нервов, но сборная России довела бронзовый матч чемпионата мира до победы, принесшей Олегу Знарку столь необходимые медали. Хоккеисты национальной команды весь турнир, согласно лозунгу, «Шли на таран», но смогли дойти лишь до неуверенного третьего места.