Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 5:3 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.
В составе россиян шайбы забросили Никита Гусев (7-я и 27-я минуты), Владимир Ткачев (22), Богдан Киселевич (29) и Никита Кучеров (50). В составе финнов отличились Микко Рантанен (40), Микко Лехтонен (42) и
Сборная России с 2014 года одержала первую победу над финнами в рамках чемпионатов мира, уступив за этот период сопернику в двух матчах. На нынешнем чемпионате мира россияне потерпели два поражения — во встрече группового раунда с командой США (3:5) и в полуфинальной игре с канадцами (2:4).
Сборная России во второй раз подряд заняла третье место на чемпионате мира. С 2014 года россияне неизменно завоевывают медали мирового первенства. В 2014 году команда заняла первое место, в 2015-м — второе, в 2016-м — третье.
Всего на счету сборной России/СССР на чемпионатах мира 27 (5 после распада СССР) золотых медалей, 10 (3) серебряных и 8 (3) бронзовых.
В финале турнира канадцы сыграют со шведами. Канадцы в случае успеха повторят рекорд по количеству титулов чемпиона мира, который принадлежит сборной России/СССР.
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|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Андрей Василевский
|Йоонас Корписало 28:16 (Х. Сятери 28:16-56:44)
|1-й период
|06:58
|Никита Гусев (Вик. Антипин, В. Ничушкин)
|14:03
|Сергей Плотников
|Вилле Лаюнен
|14:03
|Лассе Кукконен
|14:03
|19:59
|Никита Кучеров
|2-й период
|21:48
|Владимир Ткачев (В. Ничушкин, Арт. Зуб)
|Вели-Матти Савинайнен
|25:21
|27:01
|Никита Гусев (А. Панарин, Е. Дадонов)
|28:16
|Богдан Киселевич (В. Наместников, В. Ничушкин)
|Мика Пюеряля
|28:21
|33:05
|Андрей Миронов
|Микко Рантанен (В. Филппула)
|39:33
|3-й период
|Микко II Лехтонен (С. Ахо)
|41:16
|44:39
|Никита Гусев
|Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
|45:29
|49:49
|Никита Кучеров (Н. Гусев, Ант. Белов)
|Вели-Матти Савинайнен
|54:28
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол