Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира

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В составе россиян шайбы забросили Никита Гусев (7-я и 27-я минуты), Владимир Ткачев (22), Богдан Киселевич (29) и Никита Кучеров (50). В составе финнов отличились Микко Рантанен (40), Микко Лехтонен (42) и Вели-Матти Савинайнен (46).

Сборная России с 2014 года одержала первую победу над финнами в рамках чемпионатов мира, уступив за этот период сопернику в двух матчах. На нынешнем чемпионате мира россияне потерпели два поражения — во встрече группового раунда с командой США (3:5) и в полуфинальной игре с канадцами (2:4).

Сборная России во второй раз подряд заняла третье место на чемпионате мира. С 2014 года россияне неизменно завоевывают медали мирового первенства. В 2014 году команда заняла первое место, в 2015-м — второе, в 2016-м — третье.

Всего на счету сборной России/СССР на чемпионатах мира 27 (5 после распада СССР) золотых медалей, 10 (3) серебряных и 8 (3) бронзовых.

В финале турнира канадцы сыграют со шведами. Канадцы в случае успеха повторят рекорд по количеству титулов чемпиона мира, который принадлежит сборной России/СССР.