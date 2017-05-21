Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

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На седьмой минуте встречи сборная России вышла вперед, шайбу забросил Никита Гусев. Авторами результативных передач стали Виктор Антипин и Валерий Ничушкин.

В самом начале второго периода российские хоккеисты увеличили преимущество в счете благодаря точному броску Владимира Ткачева. Голевыми передачами отметились Валерий Ничушкин и Артем Зуб. Отметим, что гол был забит в меньшинстве. На восьмой минуте периода Гусев оформил дубль. По очку в личную статистику за голевые передачи записали Артемий Панарин и Евгений Дадонов. Менее чем через полторы минуты российские хоккеисты довели счет до крупного, 4:0. Шайбу после передач Владислава Наместникова и Валерия Ничушкина забросил Богдан Киселевич. За полминуты до конца периода сборная Финляндии сократила отставание в счете, распечатав ворота Андрея Василевского. Автором гола стал Микко Рантанен.

Третий период начался со второго гола сборной Финляндии, шайбу забросил Микко Лехтонен. На шестой минуте периода финны отправили третью шайбу в ворота сборной России, отличился Вели-Матти Савинайнен.

К середине периода Никита Кучеров сумел увеличить преимущество российской команды до двух шайб. Ассистировали нападающему Евгений Кузнецов и Антон Белов.

Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 5:3 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Напомним, что в финале мирового первенства сыграют сборные Швеции и Канады. Встреча начнется в 21:45 мск.