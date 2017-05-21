Панарин установил ассистентский рекорд XXI века
Нападающий «Чикаго» и сборной России Артемий Панарин, сделав результативную передачу в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 против Финляндии, довел свой ассистентский счет до 13 передач.
Это лучший результат XXI века, а абсолютный рекорд чемпионатов мира установил в 1973 году Владимир Петров, ассистировавший партнерам 16 раз.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Андрей Василевский
|Йоонас Корписало 28:16 (Х. Сятери 28:16-56:44)
|1-й период
|06:58
|Никита Гусев (Вик. Антипин, В. Ничушкин)
|14:03
|Сергей Плотников
|Вилле Лаюнен
|14:03
|Лассе Кукконен
|14:03
|19:59
|Никита Кучеров
|2-й период
|21:48
|Владимир Ткачев (В. Ничушкин, Арт. Зуб)
|Вели-Матти Савинайнен
|25:21
|27:01
|Никита Гусев (А. Панарин, Е. Дадонов)
|28:16
|Богдан Киселевич (В. Наместников, В. Ничушкин)
|Мика Пюеряля
|28:21
|33:05
|Андрей Миронов
|Микко Рантанен (В. Филппула)
|39:33
|3-й период
|Микко II Лехтонен (С. Ахо)
|41:16
|44:39
|Никита Гусев
|Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
|45:29
|49:49
|Никита Кучеров (Н. Гусев, Ант. Белов)
|Вели-Матти Савинайнен
|54:28
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол