Cтал известен состав сборной Финляндии на «бронзовый» матч с Россией
Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал состав сборной Финляндии на матч с командой России за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2017.
Начало встречи — в 17:15 мск.
В полуфинальных матчах сборная России потерпела поражение от Канады со счётом 2:4, а Финляндия уступила Швеции — 1:4.
Корписало (Сятери);
Савинайнен — Фильппула — Рантанен, Охтамаа — Хонка;
Ахо — Пюёряля — Пульюярви, Кукконен — Лаюнен В. ;
Кемппайнен — Пильстрём — Аалтонен, Лехтонен — Хиетанен;
Лаюнен Я. — Хянникяйнен — Осала, Яакола — Ярвинен.
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