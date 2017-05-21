Cтал известен состав сборной Финляндии на «бронзовый» матч с Россией

Начало встречи — в 17:15 мск.



В полуфинальных матчах сборная России потерпела поражение от Канады со счётом 2:4, а Финляндия уступила Швеции — 1:4.



Корписало (Сятери);

Савинайнен — Фильппула — Рантанен, Охтамаа — Хонка;

Ахо — Пюёряля — Пульюярви, Кукконен — Лаюнен В. ;

Кемппайнен — Пильстрём — Аалтонен, Лехтонен — Хиетанен;

Лаюнен Я. — Хянникяйнен — Осала, Яакола — Ярвинен.