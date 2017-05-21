Стал известен состав сборной России на матч с финнами за 3-е место
Официальный «твиттер» Федерации хоккея России опубликовал состав национальной команды, который примет сегодня, 21 мая, участие в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2017 с командой Финляндии.
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Начало встречи — 17:15 мск. Защитник Владислав Гавриков пропустит матч
Василевский (Сорокин);
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Орлов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;
Панарин — Кузнецов — Кучеров, Проворов — Миронов,
Плотников — Наместников — Барабанов, Ткачёв, Зуб.
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