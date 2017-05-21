Сакик: Клубу НХЛ «Колорадо» пора бы уже перестать быть поставщиком игроков для ЧМ

«Колорадо» в сезоне-2016/17 третий год подряд не попал в плей-офф. Восемь игроков клуба, включая подписавшего контракт в мае россиянина Андрея Миронова, принимают участие в чемпионате мира.

«Удивлен словам главы IIHF Рене Фазеля, заявившего о том, что шведы будут фаворитами финала. Я бы так не сказал, хотя шведы, конечно, впечатляют своей игрой на протяжении всего турнира. Конечно, (форвард “Колорадо” и сборной Канады) Нэйт Маккиннон имеет хорошие шансы стать MVP турнира, но он точно предпочел бы золотую медаль. В целом, конечно, “Колорадо” пора перестать быть официальным поставщиком игроков для чемпионата мира, надеюсь, в следующем году ситуация изменится», — сказал Сакик журналистам.

«Чего не хватает “Колорадо”, так это глубины состава. В нынешнем сезоне нас подкосила травма вратаря Семена Варламова, любой команде нужен основной вратарь, его не хватало. Что касается Андрея Миронова, то мы с нетерпением ждем его приезда в тренировочный лагерь, хотим посмотреть его в деле», — добавил Сакик.