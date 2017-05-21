Василевский будет защищать ворота хоккеистов РФ в матче за бронзу ЧМ-2017 с финнами

Сборная России в воскресенье сыграет с финнами в матче за бронзу чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Василевский ранее провел восемь игр на турнире, три раза сыграл «на ноль». Илья Сорокин отыграл матч против латвийцев (5:0) и третий период в матче с итальянцами (10:1), голов на турнире не пропустил.