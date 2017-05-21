Миронов заменил Гаврикова в составе хоккеистов РФ в матче за бронзу ЧМ-2017 с финнами
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Андрей Миронов заменил Владислава Гаврикова в составе сборной России на матч за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею с командой Финляндии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.
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Сборная России в воскресенье сыграет с финнами в матче за бронзу чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
Гавриков получил травму в субботу в конце полуфинального матча против канадцев (2:4). Миронов пропустил предыдущие четыре матча чемпионата мира.
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