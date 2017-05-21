Смена главы ФХРБ не должна помешать подготовке Белоруссии к ЧМ-2021

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29815988/
21 мая 2017, 15:54 | ТАСС

Смена главы ФХРБ не должна помешать подготовке Белоруссии к ЧМ-2021

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смена председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) не должна отразиться в негативном плане на подготовке к чемпионату мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь федерации Ярослав Завгородний.

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© РИА "Новости"

В субботу было объявлено о том, что председателя ФХРБ Игоря Рачковского сменил Семен Шапиро — это произошло после завершения предварительной стадии чемпионата мира в Париже, где белорусские хоккеисты заняли предпоследнее место в группе В. В пятницу на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение о проведении в Белоруссии и Латвии чемпионата мира 2021 года. Турнир пройдет в Минске и Риге.

«Я уверен, что смена главы федерации на подготовке не отразится. Да, в хоккейном мире его практически не знают, но 2,5 года Игоря Анатольевича (Рачковского) тоже мало кто знал, — сказал Завгородний. — Но это не помешало ему в короткий срок стать членом хоккейной семьи. И президент IIHF Рене Фазель расстроился, когда узнал, что Игорь Анатольевич подал в отставку».

«Повлиять смена главы федерации на подготовку к турниру не должна, тем более что это очень большое событие для нас и Латвии. И я уверен, что мы приложим все усилия независимо от того, кто возглавляет федерацию», — добавил генеральный секретарь.

По словам Завгороднего, решение об уходе Рачковского было принято по итогам отчетно-выборной конференции ФХРБ. «Конференция была запланирована на 31 мая, но ее провели несколько раньше, поскольку планируется большое олимпийское собрание. Вы можете заметить, что в ряде других наших федераций произошли изменения, которые приурочены также к предстоящему собранию», — заметил он.

Новый глава ФХРБ является фанатом хоккея, рассказал Завгородний. «Я очень хорошо знаю Семена Борисовича, и Игорь Анатольевич в нашем разговоре сказал, что очень рад, что тот возглавил федерацию. Они близкие друзья уже 10 лет, и он очень любит хоккей, фанат хоккея в хорошем смысле слова, поскольку будучи губернатором Гродненской и Минской областей всегда поддерживал спорт. Он в курсе всех событий за последние три года», — отметил генеральный секретарь.
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