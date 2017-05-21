Cборная России прибыла на матч с Финляндией за 3-е место
Сборная России приехала на матч чемпионата мира по хоккею — 2017, в котором команда Олега Знарка сыграет за бронзовые медали турнира с командой Финляндии.
Начало встречи — 17:15 мск.
Защитник Владислав Гавриков, получивший травму в матче с Канадой, приехал на автобусе вместе с командой, но в спортивном костюме и сильно хромая. На вопрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева о самочувствии, ответил: «Нормально».
В полуфинальных матчах сборная России потерпела поражение от Канады со счётом 2:4, а Финляндия уступила Швеции — 1:4.
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