Теему Селянне назвал сборную Канады «Красной машиной» современного хоккея

Сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла команде Канады со счетом 2:4 и в воскресенье встретится со сборной Финляндии в матче за 3-е место. В финале турнира канадцы сыграют с командой Швеции.

«Думаю, финал будет очень зрелищным. В этом году туда добрались две действительно лучшие команды турнира. Возможно, и команда России была достойна финала, но канадцы всем нам доказали, что это не так. Думаю, сборная Канады выиграет. У шведов лучшая оборонительная линия на турнире. Но канадцы — “Красная машина” современного хоккея», — сказал Селянне журналистам.