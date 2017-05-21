Теему Селянне назвал сборную Канады «Красной машиной» современного хоккея
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная Канады является лучшей командой чемпионата мира 2017 года и является «Красной машиной» современного хоккея, считает известный в прошлом финский хоккеист Теему Селянне.
Сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла команде Канады со счетом 2:4 и в воскресенье встретится со сборной Финляндии в матче за 3-е место. В финале турнира канадцы сыграют с командой Швеции.
«Думаю, финал будет очень зрелищным. В этом году туда добрались две действительно лучшие команды турнира. Возможно, и команда России была достойна финала, но канадцы всем нам доказали, что это не так. Думаю, сборная Канады выиграет. У шведов лучшая оборонительная линия на турнире. Но канадцы — “Красная машина” современного хоккея», — сказал Селянне журналистам.
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