Селянне: Финны в матче с россиянами должны показать лучший хоккей на ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира с командой России должна показать лучший хоккей на турнире. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий команды Финляндии, неоднократный призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.
Сборные России и Финляндии сыграют в Кельне в воскресенье. Начало матча в 17:15 мск.
«Сборная России — отличная команда. Посмотрите на ее состав: он один из сильнейших на этом турнире. Да, в этом году в нашу сборную не приехало так много игроков из Национальной хоккейной лиги, но у нас есть шанс, поскольку это всего лишь одна игра, — сказал Селянне. — И я надеюсь, что мы проведем лучший матч на этом турнире».
За свою карьеру Селянне три раза выигрывал бронзу Олимпийских игр и один раз — бронзу чемпионата мира.
«Обычно все разочарованы тем, что не попали в финал. Но я всегда говорил, что лучше завоюю бронзу, чем проиграю серебро. Очень досадно, когда ты не попадаешь в финал, и у тебя получается шанс, чтобы
В финале чемпионата мира встретятся команды Канады и Швеции. «Две лучшие команды на турнире покажут шоу. Считаю, что
Финальный матч также пройдет в воскресенье, начало в 21:45 мск.
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