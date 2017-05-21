Селянне: Финны в матче с россиянами должны показать лучший хоккей на ЧМ

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Сборные России и Финляндии сыграют в Кельне в воскресенье. Начало матча в 17:15 мск.

«Сборная России — отличная команда. Посмотрите на ее состав: он один из сильнейших на этом турнире. Да, в этом году в нашу сборную не приехало так много игроков из Национальной хоккейной лиги, но у нас есть шанс, поскольку это всего лишь одна игра, — сказал Селянне. — И я надеюсь, что мы проведем лучший матч на этом турнире».

За свою карьеру Селянне три раза выигрывал бронзу Олимпийских игр и один раз — бронзу чемпионата мира.

«Обычно все разочарованы тем, что не попали в финал. Но я всегда говорил, что лучше завоюю бронзу, чем проиграю серебро. Очень досадно, когда ты не попадаешь в финал, и у тебя получается шанс, чтобы что-то выиграть. Выигрыш бронзовой медали — это всегда счастливый момент», — отметил он.

В финале чемпионата мира встретятся команды Канады и Швеции. «Две лучшие команды на турнире покажут шоу. Считаю, что все-таки победит Канада. У шведов лучшая оборона на турнире, но сборная Канады похожа на машину», — подчеркнул Селянне.

Финальный матч также пройдет в воскресенье, начало в 21:45 мск.