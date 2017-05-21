Глава IIHF Фазель считает шведов фаворитами финала ЧМ-2017 по хоккею с канадцами

Сборная Канады в воскресенье сыграет со шведами в финале чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы в случае победы сравняются со сборной СССР/России по числу побед на чемпионатах мира (27).

«Я бы не спешил поздравлять канадцев с тем, что они догнали сборную СССР/России по количеству побед на чемпионатах мира. Мне очень нравится команда Швеции на этом турнире, великолепные полевые игроки, один из лучших вратарей мира Хенрик Лундквист. Я бы даже назвал шведов фаворитами, думаю, они выиграют свое первое золото с 2013 года», — сказал Фазель.