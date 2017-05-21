Фазель: Хоккеисты РФ слишком рано поверили в победу над канадцами в полуфинале ЧМ

Сборная России в воскресенье сыграет с финнами в матче за бронзу чемпионата мира-2017, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. В субботу россияне со счетом 2:4 проиграли канадцам в полуфинале, хотя вели 2:0 после второго периода.

«Полуфинальная игра россиян и канадцев захватывала дух. После второго периода при счете 2:0 мой телефон начал разрываться от звонков моих российских друзей, они просили помочь им с билетами на финал. Сборная России, судя по всему, тоже слишком рано поверила, что игра сделана, за что и была наказана прекрасно организованными канадцами. Посмотрим, сможет ли команда психологически восстановиться к игре за бронзу», — сказал Фазель.