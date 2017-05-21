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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29815361/
21 мая 2017, 14:09 | Чемпионат.com

«Теперь Канада сможет сравняться с СССР». Америка — о поражении России

Заокеанские журналисты восприняли победу канадской сборной в полуфинале достаточно спокойно, акцентируя внимание на битве за золото.

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© РИА "Новости"
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«Третий период показал, на что способна Канада»

«Канадцы будут играть за золото после захватывающего “камбэка” в матче со сборной России. Канадская команда уступала две шайбы, оставалось 20 минут на спасение, и настроение в раздевалке в перерыве было напряжённым. Но двукратные чемпионы двух последних лет смогли переориентироваться и превратили 0:2 в 4:2. Предстоящий финал со Швецией будет для канадцев третьим подряд. В третьем периоде подопечные Купера перебросали Россию со счётом 19−4, а Андрей Василевский постоянно находился под давлением. Три золота подряд на чемпионатах мира сборная Канады не выигрывала с 1950-х годов, а последней сборной, которой это удавалось, была Чехия, побеждавшая с 1999 по 2001 год», — отмечает телекомпания CBC.

«Райан О’Райлли оставил заметный след в игре, забив победный гол. Форвард “Баффало” стал самым активным хоккеистом канадской сборной: 6 первых бросков по воротам цели не достигли, а его седьмой выстрел стал решающим. Впрочем, все эти усилия были бы напрасны, если бы вся сборная Канады не стёрла дефицит в две шайбы. Канадцы вышли на третий период, имея остаток в 30 секунд от численного преимущества, но им потребовалось лишь 17, чтобы Шайфли один гол отквитал. Победа в финале даст О’Райлли третье золото чемпионата мира. Готов поспорить, что это единственное, что имеет значение для Райана, который стал настоящим победителем», — переживает за форварда «клинков» обозреватель официального сайта «Баффало» Журдон Лабарбер.

«Как сказал Уэйн Симмондс, первый период был скорее разведкой, обе команды ждали. Второй период остался за российской командой, а трет показал, что сборная Канады реально может делать на льду. Джон Купер поблагодарил свою команду, сказав, что ему очень повезло как тренеру — он впервые работает с национальной сборной. Он отметил, что это был один из величайших матчей, в котором он когда-либо участвовал. Теперь Канада может сравняться со сборной СССР/России, которая выигрывала чемпионаты мира 27 раз. Шведы, с которыми будем играть финал, становились чемпионами 9 раз и свой последний титул выиграли в 2013-м», — отмечает The Globe and Mail.

«Канада по-прежнему терзает Россию»

«Казалось, что Россия наконец победила сборную Канады на международном уровне, прилично конкурируя и много бросая по воротам. А потом случился третий период, когда канадцы штурмовали ворота Василевского и вырвали победу. Канадцы сделали потрясающее возвращение, они по-прежнему терзают Россию», — отметил обозреватель NBC Джеймс О’Брайен.

«Россия завоёвывала медали на двух последних чемпионатах мира, но была вынуждена смотреть, как Канада, их главный соперник, вновь идёт биться за первое место. Хоккейные тяжеловесы снова встретились, но россияне не смогли лишить их шансов биться за третье золото подряд. Россия выглядела очень сильной на турнире даже без своих главных звёзд — Александра Овечкина и Евгения Малкина. Как сказал Джон Купер перед игрой, нет смысла вносить коррективы в игровую схему. Это же Россия — Канада, выиграет тот, кто будет лучше. Так в итоге и случилось», — отмечает Toronto Star.

«Надо отдать должное российской команде, которая два периода играла просто великолепно. Но и канадские лидеры заслуживали хороших слов. Команда продемонстрировала потрясающую уверенность в своих силах, они были сфокусированы на задаче и смогли её выполнить. Российская атака заставила Канаду ошибаться в начале матча, но третий гол россияне забить так и не смогли. Ранний гол Шайфли в третьем периоде подарил канадской сборной большой заряд энергии, она смогла сделать шаг вперёд и одержала очень важную победу», — отметил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«У россиян прекрасно работало большинство — об этом знала и сборная Канады, и Джон Купер, который схватился за голову после нескольких необязательных удалений. 14 шайб при розыгрыше большинства за турнир — и 2:0 после 40 минут игры. Во втором перерыве во время флэш-интервью Райан О’Райлли сказал о том, что Канаде нужна вспышка, яркий момент, — и он случился достаточно быстро. О’Райлли знал, о чём говорит, именно он был настоящим лидером. Теперь Канада может сделать золотой хет-трик — посмотрим за этим в воскресенье», — сказал ещё один аналитик TSN, а в прошлом известный нападающий Боб Эрри.
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