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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29815187/
21 мая 2017, 13:41 | «Газета.Ру»

Кваша: Вернуться домой с бронзой или без — две большие разницы

Знаменитый в недавнем прошлом нападающий ЦСКА, «Спартака» и ряда клубов НХЛ, бронзовый призер Олимпиады-2002 Олег Кваша в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о матче за бронзу чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии. По мнению эксперта, подопечным Олега Знарка очень важно привезти домой медали любого достоинства.

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Известный российский хоккеист, бывший игрок московских ЦСКА и «Спартака», магнитогорского «Металлурга», а также клубов НХЛ «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Финикс Койотс» Олег Кваша в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением о том, какое влияние окажет на российских игроков обескураживающее поражение от сборной Канады, сильно ли это помешает в воскресном противостоянии с финнами, а также назвал самого опасного игрока в составе соперника.

— Сборная России потерпела очень горькое поражение от Канады. Успеет ли команда после такой неудачи восстановиться за один вечер как физически, так и психологически?

— Команда может и должна восстановиться к игре с финнами.

Ребята обязаны понимать, что вернуться с чемпионата мира с бронзовыми медалями или вообще без медалей — это огромная разница.

Так что я не вижу больших преград для того, чтобы сборная России не смогла сегодня выступить на сто процентов.

— Финны, в свою очередь, уступили шведам (1:4) и борьба у них в матче шла не до последней секунды, как у нас. Может ли быть такое, что они меньше устали и получили менее серьезный психологический удар, чем сборная России?

— Честно говоря, судя по тому, как финны выглядели весь турнир, не думаю, что для них вообще может быть какой-то психологический удар. То, что они обыграли сборную США в полуфинале — это, конечно, молодцы, но в остальном им просто следует радоваться тому, как все удачно складывалось.

Тем более, что руководство сборной Финляндии само заявляло о том, что у них идет смена поколений и что, несмотря на результаты, они будут гнуть свою линию на омоложение состава.

Не думаю, что финны ставили суперзадачи на этот чемпионат мира, так что сегодняшняя игра для них будет иметь два таких исхода: «проиграли — ничего страшного», «выиграли — огромные молодцы».

— Как оцениваете команду Финляндии? Равный ли это соперник для российской команды?

— Считаю, что финны очень уступают нам по составу, по организации игры, по мастерству, по вратарской линии… Но плей-офф — это же всего лишь одна игра, и многое будет зависеть от настроя именно на этот матч: с каким боевым духом выйдем мы, с каким — они. Соперник, очевидно, будет биться до последнего. Однако я считаю, что в этой игре все будет зависеть именно от наших ребят: насколько они захотят победить, насколько они выйдут для того, чтобы именно завоевать медали, если не умереть на льду.

— А кого вы могли бы выделить по игре из состава Финляндии?

— Себастьян Ахо, форвард из «Каролины Харрикейнз». Он выделяется по игре, сразу видно, что это мастеровитый парень, который провел сезон в НХЛ и сделал это неплохо. Он и в большинстве очень много владеет шайбой, и в равных составах лидер у финнов. Думаю, от игры Ахо будут во многом зависеть действия всей команды финнов. Уверен, что наш тренерский штаб во главе с Олегом Знарком это тоже прекрасно понимает и определенное внимание уделит именно Себастьяну.

— В матче с Канадой сборную России опять подвели удаления, как и в матче с американцами. На ваш взгляд, финны сделают особую ставку на то, чтобы провоцировать нас на удаления?

— На провокации нельзя делать ставку. Надо понимать, что провоцировать ты можешь, кого угодно и сколько угодно: не факт, что тебе ответят. Нашим ребятам просто надо понимать, что делать, для чего, и не реагировать на лишние вещи. Что касается удалений с Канадой, то в третьем периоде нас действительно много удаляли, но в первых двух мы часто играли в большинстве, и если бы мы использовали свои шансы, то не проиграли бы канадцам и все могло бы сложиться по-другому.
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