К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Известный российский хоккеист, бывший игрок московских ЦСКА и «Спартака», магнитогорского «Металлурга», а также клубов НХЛ «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Финикс Койотс» Олег Кваша в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением о том, какое влияние окажет на российских игроков обескураживающее поражение от сборной Канады, сильно ли это помешает в воскресном противостоянии с финнами, а также назвал самого опасного игрока в составе соперника.

— Сборная России потерпела очень горькое поражение от Канады. Успеет ли команда после такой неудачи восстановиться за один вечер как физически, так и психологически?

— Команда может и должна восстановиться к игре с финнами.

Ребята обязаны понимать, что вернуться с чемпионата мира с бронзовыми медалями или вообще без медалей — это огромная разница.

Так что я не вижу больших преград для того, чтобы сборная России не смогла сегодня выступить на сто процентов.

— Финны, в свою очередь, уступили шведам (1:4) и борьба у них в матче шла не до последней секунды, как у нас. Может ли быть такое, что они меньше устали и получили менее серьезный психологический удар, чем сборная России?

— Честно говоря, судя по тому, как финны выглядели весь турнир, не думаю, что для них вообще может быть какой-то психологический удар. То, что они обыграли сборную США в полуфинале — это, конечно, молодцы, но в остальном им просто следует радоваться тому, как все удачно складывалось.

Тем более, что руководство сборной Финляндии само заявляло о том, что у них идет смена поколений и что, несмотря на результаты, они будут гнуть свою линию на омоложение состава.

Не думаю, что финны ставили суперзадачи на этот чемпионат мира, так что сегодняшняя игра для них будет иметь два таких исхода: «проиграли — ничего страшного», «выиграли — огромные молодцы».

— Как оцениваете команду Финляндии? Равный ли это соперник для российской команды?

— Считаю, что финны очень уступают нам по составу, по организации игры, по мастерству, по вратарской линии… Но плей-офф — это же всего лишь одна игра, и многое будет зависеть от настроя именно на этот матч: с каким боевым духом выйдем мы, с каким — они. Соперник, очевидно, будет биться до последнего. Однако я считаю, что в этой игре все будет зависеть именно от наших ребят: насколько они захотят победить, насколько они выйдут для того, чтобы именно завоевать медали, если не умереть на льду.

— А кого вы могли бы выделить по игре из состава Финляндии?

— Себастьян Ахо, форвард из «Каролины Харрикейнз». Он выделяется по игре, сразу видно, что это мастеровитый парень, который провел сезон в НХЛ и сделал это неплохо. Он и в большинстве очень много владеет шайбой, и в равных составах лидер у финнов. Думаю, от игры Ахо будут во многом зависеть действия всей команды финнов. Уверен, что наш тренерский штаб во главе с Олегом Знарком это тоже прекрасно понимает и определенное внимание уделит именно Себастьяну.

— В матче с Канадой сборную России опять подвели удаления, как и в матче с американцами. На ваш взгляд, финны сделают особую ставку на то, чтобы провоцировать нас на удаления?