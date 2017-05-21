Защитник сборной России Гавриков не сыграет в матче за бронзу ЧМ с финнами
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт. Защитник сборной России Владислав Гавриков не сыграет в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею с финнами из-за повреждения, полученного в полуфинальной игре против канадцев, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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Сборная России в субботу в Кельне со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинальном матче ЧМ-2017.
Гавриков получил травму в конце третьего периода. После игры главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что Гавриков чувствует себя «очень плохо».
Сборная России в воскресенье сыграет с финнами в матче за бронзу чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Встреча начнется в 17:15 (мск).
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