Защитник сборной России Гавриков не сыграет в матче за бронзу ЧМ с финнами

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Сборная России в субботу в Кельне со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинальном матче ЧМ-2017.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Матч за 3-е место, 21.05.2017, 17:15 -:- Россия Финляндия

Гавриков получил травму в конце третьего периода. После игры главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что Гавриков чувствует себя «очень плохо».

Сборная России в воскресенье сыграет с финнами в матче за бронзу чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Встреча начнется в 17:15 (мск).