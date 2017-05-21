Анисимов: В КХЛ любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей лиги на ЧМ-2017.
КХЛ на турнире представляли также шестеро арбитров. Трое их них — главные судьи: Роман Гофман, Антонин Ержабек, Эдуард Одиньш, трое — линейные: Иван Дедюля, Глеб Лазарев и Александр Отмахов.
«Наши судьи на чемпионате мира отработали неплохо. Уровень, который они задали, был правильным. Считаю, что наши арбитры являются одними из лучших на этом турнире. Наша лига — вторая по силе в мире, так что это правильно — что судьи из КХЛ работают на ЧМ. Я считаю, они у нас сильнейшие.
Кажется, что
Погрешности, шероховатости? Безусловно, они были. Мы общались с ребятами, разговаривали, указывали им на те или иные моменты. Но не в назидательной беседе, а исключительно в дружелюбной.
Тенденции, которые можно увидеть на чемпионате мира, от нас не уходят. Помимо меня и директора департамента (мы смотрим игры вживую), у нас ещё сидят два специалиста, которые наблюдают матчи по телевизору. Все нюансы мы стараемся подметить, не упустить. Совещания отдельного, конечно, не будет, но о некоторых нюансах правил скажем летом, когда будем выпускать отдельный
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