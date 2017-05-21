Анисимов: В КХЛ любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29814702/
21 мая 2017, 12:26 | Чемпионат.com

Анисимов: В КХЛ любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей лиги на ЧМ-2017.

КХЛ на турнире представляли также шестеро арбитров. Трое их них — главные судьи: Роман Гофман, Антонин Ержабек, Эдуард Одиньш, трое — линейные: Иван Дедюля, Глеб Лазарев и Александр Отмахов.

«Наши судьи на чемпионате мира отработали неплохо. Уровень, который они задали, был правильным. Считаю, что наши арбитры являются одними из лучших на этом турнире. Наша лига — вторая по силе в мире, так что это правильно — что судьи из КХЛ работают на ЧМ. Я считаю, они у нас сильнейшие.

Кажется, что какой-то матч будет лёгким, а на деле он может оказаться намного тяжелее. Другой вопрос — как судьи подошли к той или иной игре, в каком физическом и моральном состоянии. Самое главное, что арбитры из КХЛ отработали не ниже того уровня, который мы от них ожидали. Ни для кого из наших судей этот чемпионат не был первым. Мне удалось посмотреть практически все матчи, которые обслуживали судьи из КХЛ. Скажем так, на чемпионате мира я не отдыхал и не прохлаждался, а почти всё время находился на стадионе. Даже достопримечательности городов посетить не успел! Смотрел исключительно хоккей.

Погрешности, шероховатости? Безусловно, они были. Мы общались с ребятами, разговаривали, указывали им на те или иные моменты. Но не в назидательной беседе, а исключительно в дружелюбной. Всё-таки у нас в лиге немножко есть отличия от правил ИИХФ.

Тенденции, которые можно увидеть на чемпионате мира, от нас не уходят. Помимо меня и директора департамента (мы смотрим игры вживую), у нас ещё сидят два специалиста, которые наблюдают матчи по телевизору. Все нюансы мы стараемся подметить, не упустить. Совещания отдельного, конечно, не будет, но о некоторых нюансах правил скажем летом, когда будем выпускать отдельный пресс-релиз. В нашей лиге любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ. Это лично моё мнение, как руководителя, — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
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