Комплекс Канады. Как Знарок снова не признал ошибок

Забег Алексея Кайгородова на чемпионате мира в Братиславе до сих пор стоит перед глазами. Всё это было будто вчера, хотя на самом деле прошло шесть лет. Именно столько сборная России на взрослом уровне не обыгрывала Канаду. Зинэтуле Билялетдинову даже не представился шанс помериться силами с родоначальниками. Ему хватило пощёчин от финнов и американцев, чтобы закончить роман со сборной. Тогда как для Олега Знарка вчерашнее поражение стало третьим в матчах со сборной Канады.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/2 финала, 20.05.2017, 16:15 4:2 Канада Россия

Кажется, такая статистика матчей с канадцами беспокоит кого угодно, кроме главного тренера сборной. Ещё до матча на вопрос о том, сидит ли у него что-то внутри от двух предыдущих неудач, Знарок вспылил: «Я что вам, восемнадцатилетний мальчик?» В его Вселенной, видимо, нет никакой разницы между датчанами и финнами, шведами и канадцами. Сборная Канады для Знарка — это вовсе не мерило и даже не принципиальный соперник. По крайней мере, он всячески пытается это показать публике.

В чём Знарок прав, так это в том, что между тремя поражениями от Канады нет ничего общего. Когда он впервые встретился с «кленовыми листьями» в Праге, то был разбит со своей командой в пух и прах. 1:6 на том чемпионате мира чем-то напомнили 3:7 в Ванкувере. И дело не в крупном счёте. К той встрече с канадцами Знарок подходил в полном убеждении, что сильнейшая команда мира — это Россия. Виной всему блестящий, но обманчивый Минск. Точно так же Быков с Захаркиным везли на Олимпиаду команду, на которую два победных чемпионата мира надели розовые очки.

Та Канада, что куражилась над Россией в финале-2015, была выше даже не на голову, а на две головы. Хотя, казалось бы, тот состав «кленовых», за исключением, может быть, Сидни Кросби, был ненамного сильнее нынешнего. Тем не менее Антипин, Миронов и другие наши защитники смотрели на них с открытыми ртами, только и успевая распутывать завязанные финтами ноги. Каждый пас канадцев — точно в клюшечку, каждый бросок — если не гол, то принуждение к вратарскому подвигу. В Праге канадцы казались инопланетянами. Как бороться с ними, было совершенно непонятно.

В Торонто между Россией и Канадой уже не было такой чудовищной пропасти. И это притом, что команды играли в сильнейших составах. Подопечные Знарка даже вели в счёте, правда, всего минуту. Канадцы не шокировали с первых минут, а прибавили в третьем периоде, сняв все вопросы насчёт того, какую команду впору считать сильнейшей на планете. Мы по-прежнему были на разных ступенях с Канадой, но создалась иллюзия, что находимся от неё на расстоянии вытянутой руки. И если после Праги казалось, что все наши победы на чемпионатах мира — фикция, а виновата сама система, то Торонто, как ни странно, конкретизировал вопросы к Знарку.

Вопросов к Знарку тогда накопилось действительно немало. Например, чудовищное большинство. За четыре матча Россия получила 11 шансов, но ни одним не воспользовалась. Было не очень понятно, почему на большинство выходит Кулёмин, ставший за годы в НХЛ обычным чернорабочим. Оскомину набила тема с игровым временем Овечкина. Можно было бы предъявить претензии Знарку за запоздалые эксперименты и скованность защитников, которые почти не помогали в атаке. Конкретика рождается тогда, когда дистанция сокращается и появляются шансы. Отсюда и россыпь мелких претензий к Знарку вместо панического «всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает».

Бытует мнение, что Знарка Кубок мира многому научил. Об этом любил говорить покойный ныне Сергей Гимаев, близко общавшийся с главным тренером сборной. В чём именно произошёл переворот, никто толком не уточняет. Якобы у Знарка открылись глаза на некоторых игроков, весь наш хоккей и его место в мировой иерархии. Другими словами, в Торонто Олег Валерьевич расстался с иллюзиями. Сам он отвечает на этот вопрос традиционно кратко: «стал спокойнее». Неужели и правда такой статусный турнир, ставший для Знарка первым с участием всех сильнейших и первым на маленьких площадках, не дал ему ничего в плане тренерских навыков?

Так что же случилось в Кёльне? Когда канадцы забивали сначала вторую шайбу, а затем и третью, мы с коллегами непонимающе переглядывались. Найти объяснение тому, что происходило в третьем периоде, не получалось и после финальной сирены. Всё это сложно было воспринимать как данность. В Праге и Торонто канадцы контролировали игру от и до, лишь изредка подпуская к себе. В Кёльне игра была нашей, тем обиднее отдавать добытое тяжёлым трудом. Насколько это поражение тренерское, не ясно до сих пор, даже на следующий день после одного из самых болезненных фиаско в истории российского хоккея.

На протяжении двух периодов нашему тренерскому штабу хотелось только аплодировать. Оставив Кузнецова в звене с Панариным и Кучеровым даже после возвращения в состав Наместникова, они создали, возможно, тройку на годы вперёд. Эти парни и сотворили великолепный гол, который наверняка признают лучшим на этом чемпионате мира. Вадим Шипачёв вчистую проваливал игру на вбрасываниях, но Знарок с помощниками вовремя на это среагировали, начав выпускать вместо него на «точку» Сергея Андронова. Наш тренерский штаб не уступал Джону Куперу ни в общем, ни в частном. Россия играла от себя, пользуясь всеми плодами отечественного стиля. Что же пошло не так?

Можно говорить о том, что Знарку не удалось убрать звено Кузнецова от самой кусачей канадской пары Власич — Парайко, хотя он мог это сделать, увеличив частоту смен. В итоге Власич «съел» первую российскую спецбригаду большинства, закрыв Кучерова с его броском из правого круга. Возможно, стоило давать больше времени тройке Шипачёва, но все мы сильны задним умом. Кто-то скажет, что вместо Ивана Проворова, который сначала провалил матч с американцами, а в итоге и с канадцами сыграл неудачно, нужно было выпустить Андрея Миронова. Да только вспоминая, как новичок «Колорадо» пожарил на старте турнира, нет никакой гарантии, что не стало бы хуже.

Загвоздка в том, что по части плана на игру, сочетаний звеньев и выбранной модели вопросов к Знарку нет. Всегда считалось, что нынешний главный тренер сборной неважный тактик, но блестящий мотиватор. Очередное поражение от Канады пошатнуло этот постулат. Россия сыграла с Канадой правильно, но не сумела довести начатое до конца. Нехорошее предчувствие пробежалось мурашками по коже ещё в разгар великолепного второго периода, когда подопечные Знарка могли сделать из 2:0 и 3:0, и 4:0. Канадская оборона трещала по швам, а российское эстетство начало перетекать в обыкновенное пижонство. Разве не тренер должен был это пресечь, настроив на хладнокровное добивание раненного зверя?

Происходящее в третьем периоде напоминало снежный ком. Одно удаление отнимает энергию, усталость накрывает волнами, порождая новое удаление. Отбиваясь половину периода в меньшинстве, настолько «наедаешься», что сил не остаётся ни на собственную атаку, ни на спокойный выход из зоны. Где-то между этими волнами соперник сеет в твоих рядах зёрна паники. Как выйти из этого порочного круга, не понял, похоже, даже Знарок. Если в игре с американцами у него была припасена отговорка про физическую форму и позднее завершение матча с Латвией, то после игры с Канадой сетовать было не на что. Робкие попытки объяснить поражение судейством не в счёт.

Знарок мог попытаться остановить канадскую лавину. Для этого было достаточно взять тайм-аут не на последних минутах, а после первого или второго канадского гола. В тот момент, когда команде нужно было просто отдышаться, поднять голову и посмотреть друг другу в глаза, Знарок ничего не менял. Он проиграл Куперу там, где привык выигрывать — в мотивации, эмоциях, характере. Но куда тревожнее то, что своей вины человек, ответственный за результат, так и не признал. «Вы себя можете в чём-то упрекнуть?» — спросили у Знарка, даже не заикаясь об отставке, на что получили ответ: «Я вас могу упрекнуть за такие вопросы».

Все поражения от Канады при Знарке действительно не похожи друг на друга, кроме одного нюанса. Ни после одного из них главный тренер не был готов признать свою вину и объяснить, в чём мы уступаем лучшей команде мира. «Не повезло», «не реализовали моменты», «помешали удаления», «сказалась усталость» — это те заученные фразы, которые Знарок раз за разом выдаёт за причины поражений. Если бы между ними хоть раз промелькнула фраза о тренерских просчётах и недоработках, была бы надежда на то, что следующая встреча с Канадой будет отличаться не только по сценарию, но и по результату. А так мы вновь будем надеяться, что на этот раз удача окажется на стороне нашего тренерского штаба. Словно и нет в руках Знарка и его помощников других инструментов, кроме Фортуны.