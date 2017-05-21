«Это было жестоко». Что пишут в Канаде о полуфинале с Россией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29814516/
21 мая 2017, 11:59 | Спорт-Экспресс

«Это было жестоко». Что пишут в Канаде о полуфинале с Россией

Североамериканская пресса восторженно реагирует на победу Канады над Россией в полуфинале чемпионата мира.

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NBC
«Казалось, Россия, наконец, победит Канаду».

Казалось, Россия, наконец, победит Канаду на значимом турнире, в котором участвует солидный десант из игроков НХЛ. Но затем наступил третий период.

Канада кардинально изменила ход матча, отыгравшись со счета 0:2 и закончив встречу победой 4:2, что подарило команде путевку в финал. Благодаря этому удивительному результату канадцы теперь встретятся со Швецией. Россия, в свою очередь, довольствуется матчем за бронзу.

Все началось с гола Марка Шайфли в большинстве. Затем счет сравнял Натан Маккиннон. Вскоре решающей шайбой отметился Райан О'Райлли, а точку в этой драме поставил Шон Кутюрье, поразивший пустые ворота. В последнем периоде Канада превзошла Россию по броскам 19:5.

TSN
«В третьем периоде на льду доминировала одна команда».

Эксперт TSN Рэй Ферраро поделился своими впечатлениями от полуфинального матча чемпионата мира между Канадой и Россией.

— Сложно поверить, что все сложилось именно так. В первых двух периодах шла равная борьба, — анализирует Ферраро. — Канада получила много удалений, но бригада меньшинства сыграла очень надежно. Да, команда пропустила один гол в неравных составах, но все могло быть гораздо хуже.

Третий период начался уже с большинства Канады. Обычно, нужно какое-то время, чтобы разыграть лишнего. Но канадцам удалось выиграть вбрасывание и вывести на бросок Марка Шайфли.

С этого момент на льду доминировала одна команда. Россияне начали нервничать, хватать ненужные удаления. Сами себе создали проблемы. Канада взяла верх за счет скорости, агрессивности и упорству.

Главным героем стал, конечно, Райан О'Райлли, который не только забил решающий гол, о и сделал голевой пас Шону Кутюрье на пустые ворота.

Отдельно также нужно отметить вратаря Кэлвина Пикара. Он сделал несколько отличных сэйвов и не позволил России увеличить разрыв в счете еще сильнее во втором периоде.

Даррен ДРЕГЕР: «КАНАДЕ НУЖЕН БЫЛ КАКОЙ-ТО ВЫЗОВ».

Инсайдер TSN Даррен Дрегер также делится своим мнение относительно произошедшего в субботний вечер.

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер, который имеет опыт выступления в финале Кубка Стэнли, назвал эту встречу одной из самых захватывающих за всю свою карьеру. Конечно, не в последнюю очередь, за счет итогового результата.

У Канады очень сильная команда. Игроки знают, что могут победить. Но сборной нужен был какой-то вызов на этом чемпионате. Думаю, им стало поражение в овертайме от Швейцарии. И с этого момента Канады была действительно сфокусирована на своей цели.

TORONTO STAR
«Одна фраза изменила все».

После окончания второго периода Канада уступала со счетом 0:2. В раздевалке царила напряженная атмосфера. И в этот момент одна фраза изменила все.

— Когда мы вернулись в раздевалку, то ребята были несколько не в своей тарелке, — рассказывает главный тренер сборной Джон Купер. — Именно в этот момент кто-то выпалил: «Отлично, парни. Все складывается так, как мы и планировали». Эта фраза всех успокоила.

Мы сделали глубокий вдох и вышли на третий период. И провели его чертовски хорошо.

Теперь Канаде предстоит сыграть в финале против Швеции. Канадцы не выигрывали три золота чемпионатов мира подряд с начала 50-х. Последней командой, которой удавалось это сделать, была сборная Чехии на рубеже веков (1999−2001).

HOCKEYBUZZ
«Закономерно, что О'Райлли стал автором победной шайбы».

Теперь Райану О'Райлли и его команде предстоит встретиться в финале со Швецией.

Знаете, Райан вполне мог и отказаться от участия на чемпионате мира. Для него звонки с приглашением на ЧМ стали уже обыденностью. Когда твоя команда в НХЛ не попадает в плей-офф, то тобой сразу же начинают интересоваться представители сборной.

Я могу с полной ответственностью заявить, что далеко не всем игрокам льстит такое внимание. Некоторый будут оправдывать свой отказ полученной травмой. Кто-то будет рассказывать о желании побыть с семьей. Другие просто повесят трубку и поручат дальнейшие переговоры своему агенту, пока сами будут развлекаться в Вегасе.

Но не О'Райлли. Он ведет себя иначе.

Он трудоголик, боец и победитель. Настоящий лидер. Перфекционист.

Человек, который готов вести команду за собой. Которой спросит с партнером за неудачу, но, в первую очередь, с самого себя.

О'Райлли сразу же заявил, что готов приехать национальную сборную. И неважно, в каком звене или какой роли его видит тренерский штаб.

И очень закономерно, что именно он стал автором победной шайбы.
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