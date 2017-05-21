«Это было жестоко». Что пишут в Канаде о полуфинале с Россией

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NBC

«Казалось, Россия, наконец, победит Канаду».

Казалось, Россия, наконец, победит Канаду на значимом турнире, в котором участвует солидный десант из игроков НХЛ. Но затем наступил третий период.

Канада кардинально изменила ход матча, отыгравшись со счета 0:2 и закончив встречу победой 4:2, что подарило команде путевку в финал. Благодаря этому удивительному результату канадцы теперь встретятся со Швецией. Россия, в свою очередь, довольствуется матчем за бронзу.

Все началось с гола Марка Шайфли в большинстве. Затем счет сравнял Натан Маккиннон. Вскоре решающей шайбой отметился Райан О'Райлли, а точку в этой драме поставил Шон Кутюрье, поразивший пустые ворота. В последнем периоде Канада превзошла Россию по броскам 19:5.

TSN

«В третьем периоде на льду доминировала одна команда».

Эксперт TSN Рэй Ферраро поделился своими впечатлениями от полуфинального матча чемпионата мира между Канадой и Россией.

— Сложно поверить, что все сложилось именно так. В первых двух периодах шла равная борьба, — анализирует Ферраро. — Канада получила много удалений, но бригада меньшинства сыграла очень надежно. Да, команда пропустила один гол в неравных составах, но все могло быть гораздо хуже.

Третий период начался уже с большинства Канады. Обычно, нужно какое-то время, чтобы разыграть лишнего. Но канадцам удалось выиграть вбрасывание и вывести на бросок Марка Шайфли.

С этого момент на льду доминировала одна команда. Россияне начали нервничать, хватать ненужные удаления. Сами себе создали проблемы. Канада взяла верх за счет скорости, агрессивности и упорству.

Главным героем стал, конечно, Райан О'Райлли, который не только забил решающий гол, о и сделал голевой пас Шону Кутюрье на пустые ворота.

Отдельно также нужно отметить вратаря Кэлвина Пикара. Он сделал несколько отличных сэйвов и не позволил России увеличить разрыв в счете еще сильнее во втором периоде.

Даррен ДРЕГЕР: «КАНАДЕ НУЖЕН БЫЛ КАКОЙ-ТО ВЫЗОВ».

Инсайдер TSN Даррен Дрегер также делится своим мнение относительно произошедшего в субботний вечер.

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер, который имеет опыт выступления в финале Кубка Стэнли, назвал эту встречу одной из самых захватывающих за всю свою карьеру. Конечно, не в последнюю очередь, за счет итогового результата.

У Канады очень сильная команда. Игроки знают, что могут победить. Но сборной нужен был какой-то вызов на этом чемпионате. Думаю, им стало поражение в овертайме от Швейцарии. И с этого момента Канады была действительно сфокусирована на своей цели.

TORONTO STAR

«Одна фраза изменила все».

После окончания второго периода Канада уступала со счетом 0:2. В раздевалке царила напряженная атмосфера. И в этот момент одна фраза изменила все.

— Когда мы вернулись в раздевалку, то ребята были несколько не в своей тарелке, — рассказывает главный тренер сборной Джон Купер. — Именно в этот момент кто-то выпалил: «Отлично, парни. Все складывается так, как мы и планировали». Эта фраза всех успокоила.

Мы сделали глубокий вдох и вышли на третий период. И провели его чертовски хорошо.

Теперь Канаде предстоит сыграть в финале против Швеции. Канадцы не выигрывали три золота чемпионатов мира подряд с начала 50-х. Последней командой, которой удавалось это сделать, была сборная Чехии на рубеже веков (1999−2001).

HOCKEYBUZZ

«Закономерно, что О'Райлли стал автором победной шайбы».

Теперь Райану О'Райлли и его команде предстоит встретиться в финале со Швецией.

Знаете, Райан вполне мог и отказаться от участия на чемпионате мира. Для него звонки с приглашением на ЧМ стали уже обыденностью. Когда твоя команда в НХЛ не попадает в плей-офф, то тобой сразу же начинают интересоваться представители сборной.

Я могу с полной ответственностью заявить, что далеко не всем игрокам льстит такое внимание. Некоторый будут оправдывать свой отказ полученной травмой. Кто-то будет рассказывать о желании побыть с семьей. Другие просто повесят трубку и поручат дальнейшие переговоры своему агенту, пока сами будут развлекаться в Вегасе.

Но не О'Райлли. Он ведет себя иначе.

Он трудоголик, боец и победитель. Настоящий лидер. Перфекционист.

Человек, который готов вести команду за собой. Которой спросит с партнером за неудачу, но, в первую очередь, с самого себя.

О'Райлли сразу же заявил, что готов приехать национальную сборную. И неважно, в каком звене или какой роли его видит тренерский штаб.

И очень закономерно, что именно он стал автором победной шайбы.