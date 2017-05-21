«Это было жестоко». Что пишут в Канаде о полуфинале с Россией
Североамериканская пресса восторженно реагирует на победу Канады над Россией в полуфинале чемпионата мира.
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NBC
«Казалось, Россия, наконец, победит Канаду».
Казалось, Россия, наконец, победит Канаду на значимом турнире, в котором участвует солидный десант из игроков НХЛ. Но затем наступил третий период.
Канада кардинально изменила ход матча, отыгравшись со счета 0:2 и закончив встречу победой 4:2, что подарило команде путевку в финал. Благодаря этому удивительному результату канадцы теперь встретятся со Швецией. Россия, в свою очередь, довольствуется матчем за бронзу.
Все началось с гола Марка Шайфли в большинстве. Затем счет сравнял Натан Маккиннон. Вскоре решающей шайбой отметился Райан О'Райлли, а точку в этой драме поставил Шон Кутюрье, поразивший пустые ворота. В последнем периоде Канада превзошла Россию по броскам 19:5.
TSN
«В третьем периоде на льду доминировала одна команда».
Эксперт TSN Рэй Ферраро поделился своими впечатлениями от полуфинального матча чемпионата мира между Канадой и Россией.
— Сложно поверить, что все сложилось именно так. В первых двух периодах шла равная борьба, — анализирует Ферраро. — Канада получила много удалений, но бригада меньшинства сыграла очень надежно. Да, команда пропустила один гол в неравных составах, но все могло быть гораздо хуже.
Третий период начался уже с большинства Канады. Обычно, нужно
С этого момент на льду доминировала одна команда. Россияне начали нервничать, хватать ненужные удаления. Сами себе создали проблемы. Канада взяла верх за счет скорости, агрессивности и упорству.
Главным героем стал, конечно, Райан О'Райлли, который не только забил решающий гол, о и сделал голевой пас Шону Кутюрье на пустые ворота.
Отдельно также нужно отметить вратаря Кэлвина Пикара. Он сделал несколько отличных сэйвов и не позволил России увеличить разрыв в счете еще сильнее во втором периоде.
Даррен ДРЕГЕР: «КАНАДЕ НУЖЕН БЫЛ
Инсайдер TSN Даррен Дрегер также делится своим мнение относительно произошедшего в субботний вечер.
— Главный тренер сборной Канады Джон Купер, который имеет опыт выступления в финале Кубка Стэнли, назвал эту встречу одной из самых захватывающих за всю свою карьеру. Конечно, не в последнюю очередь, за счет итогового результата.
У Канады очень сильная команда. Игроки знают, что могут победить. Но сборной нужен был
TORONTO STAR
«Одна фраза изменила все».
После окончания второго периода Канада уступала со счетом 0:2. В раздевалке царила напряженная атмосфера. И в этот момент одна фраза изменила все.
— Когда мы вернулись в раздевалку, то ребята были несколько не в своей тарелке, — рассказывает главный тренер сборной Джон Купер. — Именно в этот момент
Мы сделали глубокий вдох и вышли на третий период. И провели его чертовски хорошо.
Теперь Канаде предстоит сыграть в финале против Швеции. Канадцы не выигрывали три золота чемпионатов мира подряд с начала 50-х. Последней командой, которой удавалось это сделать, была сборная Чехии на рубеже веков (1999−2001).
HOCKEYBUZZ
«Закономерно, что О'Райлли стал автором победной шайбы».
Теперь Райану О'Райлли и его команде предстоит встретиться в финале со Швецией.
Знаете, Райан вполне мог и отказаться от участия на чемпионате мира. Для него звонки с приглашением на ЧМ стали уже обыденностью. Когда твоя команда в НХЛ не попадает в
Я могу с полной ответственностью заявить, что далеко не всем игрокам льстит такое внимание. Некоторый будут оправдывать свой отказ полученной травмой.
Но не О'Райлли. Он ведет себя иначе.
Он трудоголик, боец и победитель. Настоящий лидер. Перфекционист.
Человек, который готов вести команду за собой. Которой спросит с партнером за неудачу, но, в первую очередь, с самого себя.
О'Райлли сразу же заявил, что готов приехать национальную сборную. И неважно, в каком звене или какой роли его видит тренерский штаб.
И очень закономерно, что именно он стал автором победной шайбы.
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