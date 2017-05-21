Экс-тренер «Барыса» о поражении России на ЧМ: Жизнь на Канаде не останавливается

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29813994/
21 мая 2017, 11:13 | Vesti.kz

Экс-тренер «Барыса» о поражении России на ЧМ: Жизнь на Канаде не останавливается

О полуфинале Россия — Канада (2:4) на ЧМ по хоккею — из Кельна рассказал Андрей Назаров, являющийся сейчас наставником «Нефтехимика». Экс-тренер «Барыса» и сборной Казахстана дал интервью Russia-Hockey.ru.

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— Какими судьбами в Кельне?

— Дерби Россия — Канада не мог пропустить. Мне повезло, что в прошлом десятилетии стал свидетелем двух самых громких побед нашей сборной над канадцами. В финале Квебека-2008 был зрителем на трибуне, а в четвертьфинале Кельна-2010 — тренером в штабе Вячеслава Быкова на скамейке нашей команды.

Надеялся, что оформлю своеобразный победный хет-трик, но, к сожалению, не получилось.

— Третий период вас шокировал?

— Отвечу по-другому — мне понравился первый период и очень понравился второй.
А вообще не хотел бы отнимать хлеб у наших многочисленных экспертов и ветеранов, в свое время завоевавших все «золото» мирового хоккея. Они тонко понимают хоккей и в прессе скрупулезно все оценивают, предоставляя нам, тренерам, массу пищи для размышлений.

— По нашей информации, за игрой вы наблюдали вместе с Вячеславом Быковым.

— Это так. По приглашению моих друзей в Кельне в ложе «Ланксесс Арены» следили за полуфиналом вместе с моим агентом Юрием Леонидовичем Николаевым и Вячеславом Аркадьевичем. Обменивались мнениями, вспоминали Кельн-2010 — нашу уверенную победу над Канадой и скомканный финал с Чехией.

Честно скажу, зная канадский хоккейный характер, понимали, что все главные события состоятся в третьем периоде. К сожалению, не ошиблись.

— В Кельне вы исключительно в роли болельщика?

— Нет, это не так. В чемпионате мира принимали и принимают участие несколько хоккеистов, которые интересны «Нефтехимику». Нахожусь на постоянной связи с нашим директором Раилем Якуповым, селекция продолжается.

И не нужно удивляться, если в ближайшее время «Нефтехимик» сможет сделать точечное приобретение — естественно, в рамках тех задач по оптимизации бюджета, которые ставят наши руководители и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Ваш прогноз на матч за третье место. Оправимся от канадского шока?

— Опять-таки все прогнозы сделают эксперты. Но я верю в нашу команду и в наших хоккеистов. В Кельне у них сумасшедшая поддержка: вокруг — переполненные 18-тысячные трибуны, позади — многомиллионная Россия. Жизнь на этом полуфинале не заканчивается — надо продолжать работу. Не имеем права расклеиться!

Напомним, что сборная Канады отыгралась с 0:2 и победила Россию в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

В финале Канада встретится со Швецией, а Россия сыграет в матче за бронзовые медали с Финляндией.

Сегодня, 21 мая, в 20:15 по астанинскому времени стартует матч за третье место, а в 00:45 начнется финальная игра ЧМ-2017. Действующим чемпионом мира является Канада.
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