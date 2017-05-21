Экс-тренер «Барыса» о поражении России на ЧМ: Жизнь на Канаде не останавливается

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— Какими судьбами в Кельне?

— Дерби Россия — Канада не мог пропустить. Мне повезло, что в прошлом десятилетии стал свидетелем двух самых громких побед нашей сборной над канадцами. В финале Квебека-2008 был зрителем на трибуне, а в четвертьфинале Кельна-2010 — тренером в штабе Вячеслава Быкова на скамейке нашей команды.

Надеялся, что оформлю своеобразный победный хет-трик, но, к сожалению, не получилось.

— Третий период вас шокировал?

— Отвечу по-другому — мне понравился первый период и очень понравился второй.

А вообще не хотел бы отнимать хлеб у наших многочисленных экспертов и ветеранов, в свое время завоевавших все «золото» мирового хоккея. Они тонко понимают хоккей и в прессе скрупулезно все оценивают, предоставляя нам, тренерам, массу пищи для размышлений.

— По нашей информации, за игрой вы наблюдали вместе с Вячеславом Быковым.

— Это так. По приглашению моих друзей в Кельне в ложе «Ланксесс Арены» следили за полуфиналом вместе с моим агентом Юрием Леонидовичем Николаевым и Вячеславом Аркадьевичем. Обменивались мнениями, вспоминали Кельн-2010 — нашу уверенную победу над Канадой и скомканный финал с Чехией.

Честно скажу, зная канадский хоккейный характер, понимали, что все главные события состоятся в третьем периоде. К сожалению, не ошиблись.

— В Кельне вы исключительно в роли болельщика?

— Нет, это не так. В чемпионате мира принимали и принимают участие несколько хоккеистов, которые интересны «Нефтехимику». Нахожусь на постоянной связи с нашим директором Раилем Якуповым, селекция продолжается.

И не нужно удивляться, если в ближайшее время «Нефтехимик» сможет сделать точечное приобретение — естественно, в рамках тех задач по оптимизации бюджета, которые ставят наши руководители и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Ваш прогноз на матч за третье место. Оправимся от канадского шока?

— Опять-таки все прогнозы сделают эксперты. Но я верю в нашу команду и в наших хоккеистов. В Кельне у них сумасшедшая поддержка: вокруг — переполненные 18-тысячные трибуны, позади — многомиллионная Россия. Жизнь на этом полуфинале не заканчивается — надо продолжать работу. Не имеем права расклеиться!

Напомним, что сборная Канады отыгралась с 0:2 и победила Россию в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

В финале Канада встретится со Швецией, а Россия сыграет в матче за бронзовые медали с Финляндией.

Сегодня, 21 мая, в 20:15 по астанинскому времени стартует матч за третье место, а в 00:45 начнется финальная игра ЧМ-2017. Действующим чемпионом мира является Канада.