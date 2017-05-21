Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29813992/
21 мая 2017, 11:32 | «Газета.Ру»

Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная России встретится с командой Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею — 2017. Накануне игры финны обещают забыть свое крупное поражение от Швеции в полуфинале турнира (1:4) и дать подопечным Олега Знарка настоящий бой.

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После обескураживающего поражения канадцам (2:4) в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 2017 сборная России должна собраться и побороться за бронзовые медали с командой Финляндии. Подопечным Олега Знарка не хватило до выхода в финал самой малости: к концу третьего периода они вели 2:1, но «кленовые» сравняли счет за четыре минуты до финальной сирены, а спустя еще две вышли вперед. Наша команда приняла решение снять голкипера и получила четвертую шайбу в пустые ворота — это был конец.

В параллельном матче полуфинала сборная Финляндии без вопросов уступила команде Швеции (1:4). После упорной борьбы в первом периоде, завершившейся ничьей (1:1), финнов покинули силы, и следующие две трети матча они проиграли с общим счетом 0:3.

Трудно сказать, кого больше надломило поражение в полуфинале: сборную России, которая до последнего претендовала на проход в следующую стадию, или команду Финляндии, которая поняла все гораздо раньше и морально уже могла смириться с поражением.

В любом случае встреча между этими коллективами будет очень непростой: уезжать с чемпионата мира с пустыми руками никто не желает.

Финны — двукратные чемпионы мира (последний титул завоевали в 2011 году). В рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) они располагаются на третьей строчке — сразу после России (2) и Канады (1). Несмотря на последнюю статистику противостояния, согласно которой из пяти встреч с Финляндией «красная машина» одержала победу в четырех, не стоит забывать, что совсем недавно, на домашнем для России чемпионате мира — 2016 наша команда уступила финнам в полуфинале (1:3).

В матче за бронзовые медали ЧМ эти сборные встретятся в первый раз в своей истории.

На этом мировом форуме подопечные Лаури Марьямяки показывают нестабильные результаты: чего стоит только поражение на групповом этапе от такой хоккейной державы, как Франция, со счетом 1:5. Трудовая победа над аутсайдером всей группы Белоруссией (3:2), от которой финны еле унесли ноги, поражение Чехии (3:4 по буллитам) — все это изрядно подпортило впечатление о третьей команде мира.

Однако победы над Словенией, Норвегией и Швейцарией позволили финнам пробиться с четвертого места в группе в полуфинал, где они неожиданно одолели «всухую» сборную США (2:0), недавно одержавшую победу над Россией в группе. На этот раз нестабильность финнов принесла им удачу: американцы просто недооценили своего соперника.

Но в матче со шведами все вернулось на круги своя: «Тре крунур» деловито расправились с уступающим им в классе соперником, дважды реализовав большинство.

Судя по всему, удаления являются общей проблемой России и Финляндии: нам это помешало дотерпеть до финала в матче с Канадой, финнам — навязать хоть какую-то борьбу шведской сборной.

Главный тренер сборной Финляндии Марьямяки призвал своих подопечных как можно скорее забыть о поражении в полуфинале:

«Самое главное перед игрой за третье место — это быстро забыть о поражении от Швеции и подготовиться к матчу с Россией.

У нас хорошая команда, и мы будем бороться за бронзовые медали. Каждый в сборной хочет обыграть Россию.

Форвард финнов Оскар Осала вторил своему наставнику и обещал быстро восстановиться после проигрыша шведам по всем статьям:

«Матч со сборной России станет для нас еще одним шансом завершить этот турнир на положительной ноте. Я уверен, что мы сможем полностью восстановиться от предыдущего поражения и сразимся с Россией в полную силу».

А голкипер сборной Финляндии Харри Сятери, во многом вытянувший для своей команды четвертьфинал с американцами, но не справившийся с атакующим напором шведов, в интервью официальному сайту турнира призвал свою команду сыграть лучше, чем в полуфинале.

«В сборной России много мастеров, надо быть с ними осторожными.

Будет тяжело забыть поражение от Швеции, но мы должны это сделать и настроиться на завтрашний матч. Нам просто нужно сыграть лучше, чем в полуфинале.

Матч сборной России против Канады завершился раньше, чем противостояние Финляндии и Швеции, и потому в послематчевых интервью подопечные Знарка еще не могли оценить своего будущего соперника. Однако можно и без этого сказать, что в достаточно молодом составе финнов особенно выделяются два форварда из НХЛ — Себастьян Ахо 1997 гола рождения (пять очков по системе гол+пас) и Микко Рантанен 1996-го — шесть очков на турнире.

Остается надеяться, что эти юные нападающие не смогут вывести оборону сборной России из равновесия так же, как это делали форварды сборных Канады и США, и «красная машина» без лишних удалений проследует к финишу — бронзовым медалям чемпионата мира.
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