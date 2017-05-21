Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

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После обескураживающего поражения канадцам (2:4) в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 2017 сборная России должна собраться и побороться за бронзовые медали с командой Финляндии. Подопечным Олега Знарка не хватило до выхода в финал самой малости: к концу третьего периода они вели 2:1, но «кленовые» сравняли счет за четыре минуты до финальной сирены, а спустя еще две вышли вперед. Наша команда приняла решение снять голкипера и получила четвертую шайбу в пустые ворота — это был конец.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Матч за 3-е место, 21.05.2017, 17:15 -:- Россия Финляндия

В параллельном матче полуфинала сборная Финляндии без вопросов уступила команде Швеции (1:4). После упорной борьбы в первом периоде, завершившейся ничьей (1:1), финнов покинули силы, и следующие две трети матча они проиграли с общим счетом 0:3.

Трудно сказать, кого больше надломило поражение в полуфинале: сборную России, которая до последнего претендовала на проход в следующую стадию, или команду Финляндии, которая поняла все гораздо раньше и морально уже могла смириться с поражением.

В любом случае встреча между этими коллективами будет очень непростой: уезжать с чемпионата мира с пустыми руками никто не желает.

Финны — двукратные чемпионы мира (последний титул завоевали в 2011 году). В рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) они располагаются на третьей строчке — сразу после России (2) и Канады (1). Несмотря на последнюю статистику противостояния, согласно которой из пяти встреч с Финляндией «красная машина» одержала победу в четырех, не стоит забывать, что совсем недавно, на домашнем для России чемпионате мира — 2016 наша команда уступила финнам в полуфинале (1:3).

В матче за бронзовые медали ЧМ эти сборные встретятся в первый раз в своей истории.

На этом мировом форуме подопечные Лаури Марьямяки показывают нестабильные результаты: чего стоит только поражение на групповом этапе от такой хоккейной державы, как Франция, со счетом 1:5. Трудовая победа над аутсайдером всей группы Белоруссией (3:2), от которой финны еле унесли ноги, поражение Чехии (3:4 по буллитам) — все это изрядно подпортило впечатление о третьей команде мира.

Однако победы над Словенией, Норвегией и Швейцарией позволили финнам пробиться с четвертого места в группе в полуфинал, где они неожиданно одолели «всухую» сборную США (2:0), недавно одержавшую победу над Россией в группе. На этот раз нестабильность финнов принесла им удачу: американцы просто недооценили своего соперника.

Но в матче со шведами все вернулось на круги своя: «Тре крунур» деловито расправились с уступающим им в классе соперником, дважды реализовав большинство.

Судя по всему, удаления являются общей проблемой России и Финляндии: нам это помешало дотерпеть до финала в матче с Канадой, финнам — навязать хоть какую-то борьбу шведской сборной.

Главный тренер сборной Финляндии Марьямяки призвал своих подопечных как можно скорее забыть о поражении в полуфинале:

«Самое главное перед игрой за третье место — это быстро забыть о поражении от Швеции и подготовиться к матчу с Россией.

У нас хорошая команда, и мы будем бороться за бронзовые медали. Каждый в сборной хочет обыграть Россию.

Форвард финнов Оскар Осала вторил своему наставнику и обещал быстро восстановиться после проигрыша шведам по всем статьям:

«Матч со сборной России станет для нас еще одним шансом завершить этот турнир на положительной ноте. Я уверен, что мы сможем полностью восстановиться от предыдущего поражения и сразимся с Россией в полную силу».

А голкипер сборной Финляндии Харри Сятери, во многом вытянувший для своей команды четвертьфинал с американцами, но не справившийся с атакующим напором шведов, в интервью официальному сайту турнира призвал свою команду сыграть лучше, чем в полуфинале.

«В сборной России много мастеров, надо быть с ними осторожными.

Будет тяжело забыть поражение от Швеции, но мы должны это сделать и настроиться на завтрашний матч. Нам просто нужно сыграть лучше, чем в полуфинале.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/2 финала, 20.05.2017, 16:15 4:2 Канада Россия

Матч сборной России против Канады завершился раньше, чем противостояние Финляндии и Швеции, и потому в послематчевых интервью подопечные Знарка еще не могли оценить своего будущего соперника. Однако можно и без этого сказать, что в достаточно молодом составе финнов особенно выделяются два форварда из НХЛ — Себастьян Ахо 1997 гола рождения (пять очков по системе гол+пас) и Микко Рантанен 1996-го — шесть очков на турнире.

Остается надеяться, что эти юные нападающие не смогут вывести оборону сборной России из равновесия так же, как это делали форварды сборных Канады и США, и «красная машина» без лишних удалений проследует к финишу — бронзовым медалям чемпионата мира.