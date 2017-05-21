Президент IIHF разочарован выступлением сборной Словакии на ЧМ-2017

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Словацкие хоккеисты заняли седьмое место в группе А, набрав четыре очка в семи играх.

«Команды на нынешнем турнире очень выровнялись, это стало для меня большим сюрпризом. Немного разочарован выступлением команды Словакии, ждал от нее большего. Немецкая команда была великолепна, то же самое могу сказать и о швейцарцах. Особняком стоят сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, которые всегда показывают высокий результат», — считает Фазель.

Чемпионат мира — 2017 завершится 21 мая. В финале сыграют сборные Канады и Швеции (начало — 21:45 мск), в матче за третье место — России и Финляндии (17:15).