Фазель: IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременно

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Чемпионат мира 2017 года проходит в Кельне и Париже. Турнир 2021 года состоится в Минске и Риге.

«Нам нравится практика, когда несколько стран проводят вместе чемпионат мира. Сделать это в Европе проще, потому что границы между странами преодолевать проще. Здорово, когда люди из разных стран объединяются ради хоккейного праздника, это магия спорта. У болельщиков есть возможность познакомиться с двумя разными культурами», — считает Фазель.