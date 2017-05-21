Фазель: IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременно
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) не планирует проводить чемпионаты мира более, чем в двух странах одновременно. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
Чемпионат мира 2017 года проходит в Кельне и Париже. Турнир 2021 года состоится в Минске и Риге.
«Нам нравится практика, когда несколько стран проводят вместе чемпионат мира. Сделать это в Европе проще, потому что границы между странами преодолевать проще. Здорово, когда люди из разных стран объединяются ради хоккейного праздника, это магия спорта. У болельщиков есть возможность познакомиться с двумя разными культурами», — считает Фазель.
«Не думаю, что это хорошая идея увеличивать количество стран хозяек до трех или более. У нас всего две группы на предварительной стадии, поэтому тяжело будет проводить матчи более, чем в двух городах. Две
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