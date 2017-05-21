Филппула: Сборной Финляндии по хоккею важно завоевать бронзовые медали чемпионата мира

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Финны в субботу в Кельне уступили шведам со счетом 1:4 в полуфинале чемпионата мира. Российская команда проиграла канадцам (2:4). Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

«Мы серьезно настроимся на этот матч и дадим бой российской команде. Для нас важно выиграть бронзовые медали, все-таки это будет последний матч сезона. У россиян сильная сборная с хорошим подбором исполнителей. Наши стили игры отличаются, посмотрим, чей окажется лучше», — сказал Филппула.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.