Филппула: Сборной Финляндии по хоккею важно завоевать бронзовые медали чемпионата мира
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Финляндии серьезно настроится на матч за третье место чемпионата мира по хоккею против российской сборной, поскольку команде важно завоевать бронзовые медали турнира. Об этом ТАСС сказал финский форвард Валттери Филппула.
Финны в субботу в Кельне уступили шведам со счетом 1:4 в полуфинале чемпионата мира. Российская команда проиграла канадцам (2:4). Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
«Мы серьезно настроимся на этот матч и дадим бой российской команде. Для нас важно выиграть бронзовые медали,
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.
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