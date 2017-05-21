Засуживали ли сборную России? Мнение Игоря Еронко

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29812564/
21 мая 2017, 0:30 | Спорт-Экспресс

Засуживали ли сборную России? Мнение Игоря Еронко

Спецкор «СЭ» в Кельне Игорь ЕРОНКО — о судействе в полуфинальном матче России и Канады на чемпионате мира-2017.

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Я не зря написал в репортаже, что с судейством на чемпионате мира есть проблемы. И даже привел слова Алексея Анисимова: «В КХЛ судят лучше». Но это совсем не значит, что, допустим, сборную России засудили. Вообще нет. Просто присутствуют судейские ошибки. Но ошибки эти — в обе стороны.

Единственный матч, в котором к судьям были претензии в плане одностороннего судейства — это Германия — Латвия. Гол из офсайда, спорное удаление Кулды. И то — удаление то именно что спорное. Можно было дать, а можно было и не дать. И никто ведь не мешал Букартсу бросить чуть ниже перекладины. Хотя офсайд, конечно, явный до ужаса. И тут бы не помешали тренерские просмотры, но ИИХФ пока не планирует их вводить. Правда, максимум через три года они все равно появятся.

Ну, а что до матча России с Канадой — есть к чему придраться, конечно. На Дадонове можно было свистнуть, когда он продирался по борту в большинстве. Но был похожий момент и в другую сторону, у Белова. Кстати, оба его нарушения — реальные нарушения. Что-то арбитры проглядели, это да, но на ход встречи это практически не повлияло.

Кузнецов и атака вратаря канадцев Пикара? В правилах ИИХФ, в отличие от энхаэловских, нет понятия «coincidental», в том смысле что судьи не оценивают случайность того или иного столкновения/удара. Если бы кто-то его толкнул — штрафа бы не было. Но споткнулся он сам. Въехал? Да. Вопросы?

Формально, если въедаться в формулировки, когда Зуб фолил на Симмондсе — должны были дать буллит. Канадцы, конечно, и так удаление реализовали, но забей Уэйн за полторы минуты до конца второго — ситуация могла повернуться в еще худшую сторону.

Судей обвинять глупо. Они точно не испортили матч. Совершенно фантастический матч. Который Джон Купер назвал одним из самых потрясающих из тех, в которых он принимал участие. А он-то, чтобы вы понимали, и в финале Кубка Стэнли побывал, и на Кубке мира поработал. А еще сказал, что встреча эта заслуживала овертайма. Трудно не согласиться, но Плотникову-то доработать эпизод с шайбой О'Райлли — опять же — никто не мешал.

Я до сих пор пребываю под впечатлением от этой игры. И давайте ее такой и запомним, по-настоящему шикарной, где все решалось не группой в полосатых свитерах. Из иного поражения можно извлечь в разы больше пользы, чем из победы. Хорошо бы так можно было сказать про этот сказочный полуфинал. Но вот что-то не верится, судя по заявлениям тренерского штаба. К большому сожалению.
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