Засуживали ли сборную России? Мнение Игоря Еронко

Я не зря написал в репортаже, что с судейством на чемпионате мира есть проблемы. И даже привел слова Алексея Анисимова: «В КХЛ судят лучше». Но это совсем не значит, что, допустим, сборную России засудили. Вообще нет. Просто присутствуют судейские ошибки. Но ошибки эти — в обе стороны.

Единственный матч, в котором к судьям были претензии в плане одностороннего судейства — это Германия — Латвия. Гол из офсайда, спорное удаление Кулды. И то — удаление то именно что спорное. Можно было дать, а можно было и не дать. И никто ведь не мешал Букартсу бросить чуть ниже перекладины. Хотя офсайд, конечно, явный до ужаса. И тут бы не помешали тренерские просмотры, но ИИХФ пока не планирует их вводить. Правда, максимум через три года они все равно появятся.

Ну, а что до матча России с Канадой — есть к чему придраться, конечно. На Дадонове можно было свистнуть, когда он продирался по борту в большинстве. Но был похожий момент и в другую сторону, у Белова. Кстати, оба его нарушения — реальные нарушения. Что-то арбитры проглядели, это да, но на ход встречи это практически не повлияло.

Кузнецов и атака вратаря канадцев Пикара? В правилах ИИХФ, в отличие от энхаэловских, нет понятия «coincidental», в том смысле что судьи не оценивают случайность того или иного столкновения/удара. Если бы кто-то его толкнул — штрафа бы не было. Но споткнулся он сам. Въехал? Да. Вопросы?

Формально, если въедаться в формулировки, когда Зуб фолил на Симмондсе — должны были дать буллит. Канадцы, конечно, и так удаление реализовали, но забей Уэйн за полторы минуты до конца второго — ситуация могла повернуться в еще худшую сторону.

Судей обвинять глупо. Они точно не испортили матч. Совершенно фантастический матч. Который Джон Купер назвал одним из самых потрясающих из тех, в которых он принимал участие. А он-то, чтобы вы понимали, и в финале Кубка Стэнли побывал, и на Кубке мира поработал. А еще сказал, что встреча эта заслуживала овертайма. Трудно не согласиться, но Плотникову-то доработать эпизод с шайбой О'Райлли — опять же — никто не мешал.