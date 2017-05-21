Шаг до четвертой подряд медали: хоккеисты РФ сыграют с финнами за бронзу ЧМ-2017
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная России по хоккею в воскресенье встретится с командой Финляндии в матче за третье место чемпионата мира, а золотые медали разыграют сборные Канады и Швеции.
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Сборная России в субботу в полуфинале проиграла команде Канады со счетом 2:4. Шведы во втором полуфинале обыграли финнов — 4:1.
«Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово, — сказал агентству “Р-Спорт”
Сборная России может завоевать медаль чемпионата мира четвертый год подряд. Год назад в Москве россияне выиграли бронзу, два года назад в Чехии стали серебряными призерами, три года назад — выиграли турнир в Минске. При главном тренере Олеге Знарке, возглавившем команду в 2014 году, сборная России неизменно выигрывает медали чемпионата мира.
Россияне под руководством Знарка дважды играли против финнов в
Финны с трудом вышли в
«Конечно, для нас очень важно обыграть сборную России и выиграть бронзу, медаль чемпионата мира — это очень ценно. Не хочу говорить о том, нужны ли на чемпионатах мира матчи за бронзу, вопрос не ко мне», — заявил голкипер финнов Харри Сятери.
Победители последних двух чемпионатов мира канадцы могут одержать 27-ю победу на мировых первенствах и сравняться по этому показателю с суммарным результатом сборных России и СССР. В составе сборной Канады играют шесть действующих чемпионов мира: вратарь Келвин Пикар, защитник Майк Матесон, форвард Марк Шайфли, победители последних двух турниров Мэтт Дюшен и Райан О’Райлли. Шведы не выигрывали золото чемпионата мира с 2013 года.
Матч между сборными России и Финляндии состоится в воскресенье и начнется в 17:15 мск, финальная игра между канадцами и шведами — в 21:45 мск.
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