Шаг до четвертой подряд медали: хоккеисты РФ сыграют с финнами за бронзу ЧМ-2017

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Сборная России в субботу в полуфинале проиграла команде Канады со счетом 2:4. Шведы во втором полуфинале обыграли финнов — 4:1.

«Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово, — сказал агентству “Р-Спорт” вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя поражение сборной России от канадцев. — Огромная самоотдача! Третий период отдали — канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира — это очень серьезный результат».

Хоккей Чемпионат мира 2017 Матч за 3-е место, 21.05.2017, 17:15 -:- Россия Финляндия

Сборная России может завоевать медаль чемпионата мира четвертый год подряд. Год назад в Москве россияне выиграли бронзу, два года назад в Чехии стали серебряными призерами, три года назад — выиграли турнир в Минске. При главном тренере Олеге Знарке, возглавившем команду в 2014 году, сборная России неизменно выигрывает медали чемпионата мира.

Россияне под руководством Знарка дважды играли против финнов в плей-офф чемпионатов мира: в 2014 году россияне победили в финале (5:2), год назад проиграли в полуфинале (1:3).

Цитата Дмитрий Орлов Очень обидно, наш был матч, теперь должны выигрывать бронзу, как иначе? За нас полный стадион болеет, вся Россия. Нас собрали в эту команду, чтобы мы бились за страну, и никуда мы не денемся, мы должны брать бронзу теперь.

Финны с трудом вышли в плей-офф, став четвертыми в группе и лишь на очко опередив французов. Но в четвертьфинале команда сотворила главную сенсацию плей-офф, уверенно обыграв победителя другой группы сборную США (2:0). Развить успех финны не смогли, в полуфинале проиграв шведам (1:4). Лучший бомбардир финнов на турнире — 19-летний Себастьян Ахо, набравший 9 очков (2 гола и 7 передач) в 9 матчах.

«Конечно, для нас очень важно обыграть сборную России и выиграть бронзу, медаль чемпионата мира — это очень ценно. Не хочу говорить о том, нужны ли на чемпионатах мира матчи за бронзу, вопрос не ко мне», — заявил голкипер финнов Харри Сятери.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Финал, 21.05.2017, 21:45 -:- Канада Швеция

Победители последних двух чемпионатов мира канадцы могут одержать 27-ю победу на мировых первенствах и сравняться по этому показателю с суммарным результатом сборных России и СССР. В составе сборной Канады играют шесть действующих чемпионов мира: вратарь Келвин Пикар, защитник Майк Матесон, форвард Марк Шайфли, победители последних двух турниров Мэтт Дюшен и Райан О’Райлли. Шведы не выигрывали золото чемпионата мира с 2013 года.

Матч между сборными России и Финляндии состоится в воскресенье и начнется в 17:15 мск, финальная игра между канадцами и шведами — в 21:45 мск.