Шаг до четвертой подряд медали: хоккеисты РФ сыграют с финнами за бронзу ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29812561/
21 мая 2017, 0:34 | Р-Спорт

Шаг до четвертой подряд медали: хоккеисты РФ сыграют с финнами за бронзу ЧМ-2017

КЕЛЬН, 21 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная России по хоккею в воскресенье встретится с командой Финляндии в матче за третье место чемпионата мира, а золотые медали разыграют сборные Канады и Швеции.

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Сборная России в субботу в полуфинале проиграла команде Канады со счетом 2:4. Шведы во втором полуфинале обыграли финнов — 4:1.

«Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово, — сказал агентству “Р-Спорт” вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя поражение сборной России от канадцев. — Огромная самоотдача! Третий период отдали — канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира — это очень серьезный результат».

Сборная России может завоевать медаль чемпионата мира четвертый год подряд. Год назад в Москве россияне выиграли бронзу, два года назад в Чехии стали серебряными призерами, три года назад — выиграли турнир в Минске. При главном тренере Олеге Знарке, возглавившем команду в 2014 году, сборная России неизменно выигрывает медали чемпионата мира.

Россияне под руководством Знарка дважды играли против финнов в плей-офф чемпионатов мира: в 2014 году россияне победили в финале (5:2), год назад проиграли в полуфинале (1:3).

Финны с трудом вышли в плей-офф, став четвертыми в группе и лишь на очко опередив французов. Но в четвертьфинале команда сотворила главную сенсацию плей-офф, уверенно обыграв победителя другой группы сборную США (2:0). Развить успех финны не смогли, в полуфинале проиграв шведам (1:4). Лучший бомбардир финнов на турнире — 19-летний Себастьян Ахо, набравший 9 очков (2 гола и 7 передач) в 9 матчах.

«Конечно, для нас очень важно обыграть сборную России и выиграть бронзу, медаль чемпионата мира — это очень ценно. Не хочу говорить о том, нужны ли на чемпионатах мира матчи за бронзу, вопрос не ко мне», — заявил голкипер финнов Харри Сятери.

Победители последних двух чемпионатов мира канадцы могут одержать 27-ю победу на мировых первенствах и сравняться по этому показателю с суммарным результатом сборных России и СССР. В составе сборной Канады играют шесть действующих чемпионов мира: вратарь Келвин Пикар, защитник Майк Матесон, форвард Марк Шайфли, победители последних двух турниров Мэтт Дюшен и Райан О’Райлли. Шведы не выигрывали золото чемпионата мира с 2013 года.

Матч между сборными России и Финляндии состоится в воскресенье и начнется в 17:15 мск, финальная игра между канадцами и шведами — в 21:45 мск.
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